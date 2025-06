Eberbach. (coe) Aufgrund ihrer angespannten Haushaltslage hat sowohl die Stadt Eberbach als auch die Stadt Heidelberg ihre Teilnahme am Aktionstag "Lebendiger Neckar" am 29. Juni in diesem Jahr abgesagt. Doch in Eberbach soll stattdessen am 5. und 6. Juli ausgiebig am Neckarlauer gefeiert werden.

Denn die Volksbank Neckartal eG möchte dort am ersten Samstag im Juli, also am 5. 7., den