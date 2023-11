Von Moritz Bayer

Eberbach. Viele Eberbacher können sich demnächst freuen: Die gefallenen Preise für Strom und Gas werden auch von den lokalen Stadtwerken an die Verbraucher weitergegeben. Wie stark die mögliche Senkung ausfällt, hängt vom jeweiligen Vertrag ab.

"In den nächsten zehn Tagen bekommen die Kunden Post", einzelne konkrete Zahlen können wir öffentlich noch nicht nennen", sagt Jürgen Lemberger von den Stadtwerken Eberbach. Klar ist aber: Sowohl Gas- als auch Strombeschaffungspreise sind im europäischen Markt gesunken.

Das wird sich in den Verträgen fürs kommende Jahr bemerkbar machen. Für viele Eberbacher Bestandskunden sowie die Menschen in der Grundversorgung heißt das glücklicherweise: Weniger zahlen. Bestimmte Konstellationen lassen aber auch eine Preissteigerung zu. Vor allem die jetzt auslaufenden, langfristigen Verträge, die bisher noch gar nicht von in den vergangenen Jahren explodierten Preisen betroffen waren, werden nun angeglichen. Doch auch hier fallen die Steigerungen weniger stark aus, als es noch vor einigen Monaten der Fall gewesen wäre.

Teurer werden dagegen die Netzentgelte sowohl bei den Stadtwerken, als auch bei den vorgelagerten Betreibern, in diesem Fall die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW). Das sind Kosten, die vor allem für Bereitstellung, Instandhaltung und Investitionen in die für Energieversorgung notwendige Infrastruktur nötig sind.

"Wir müssen Mitte Oktober die prognostizierten Entgelte fürs kommende Jahr angeben, im Januar folgen dann die endgültigen Zahlen", erklärt Lemberger. Auf die Vertriebspreise hat das keinen unmittelbaren Einfluss, aber natürlich müssen auch diese Kosten auf Dauer eingepreist werden.

Von einer dauerhaften Entwarnung sollte daher noch keine Rede sein. Zu instabil scheint die politische Lage, deren aktuelle und vergangene Entscheidungen, wie gut oder schlecht man diese finden möge, großen Einfluss auf die Energiepreise haben.

Das ruft auch die Verbraucherschützer auf den Plan. In Nordrhein-Westfalen forderte Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale daher eine Senkung der Stromsteuer auch für Haushalte. Die Bundesregierung hatte sich jüngst auf ein solches Maßnahmenpaket für Industrie und Mittelstand geeinigt.

Das produzierende Gewerbe zahlt dann statt wie bisher 1,5 Cent nur noch 0,05 Cent pro Kilowattstunde.

Die Kosten für diese Entlastungen betragen laut dem Wirtschaftsministerium rund 28 Milliarden Euro über vier Jahre.

""Wir fordern die Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß auch für Privathaushalte", so Wallraf.

Nach Meinung der Verbraucherschützerin wäre das auch ein Anreiz für den Umstieg auf Wärmepumpen und E-Autos. "Das war das Versprechen bei Einführung der CO2-Preise: Fossile Energie wird teurer, der Strompreis im Gegenzug billiger."

Spannend wird zudem die Frage nach der Finanzierung: Schon der Industriestrompreis sollte zu einem Teil aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden. Dem fehlen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aber nun rund 60 Milliarden Euro.