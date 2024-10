Von Ralf Scherer

Walldürn. Wenn eine Gemeinde einen hohen einstelligen, am Ende womöglich sogar zweistelligen Millionenbetrag in die Sanierung ihres bedeutendsten Museums investiert, dürfte die Erwartungshaltung an das Ergebnis entsprechend groß sein. Einigermaßen gespannt verfolgten deshalb die Gemeinderäte in der Sitzung am Montag im "Haus der offenen Tür" die Erläuterungen von Tido Brussig und Dagmar Stonus vom Büro Frankonzept in Würzburg.

Gemeinsam mit Dr. Jörg Scheuerbrandt als Museumsbeauftragtem des Neckar-Odenwald-Kreises haben sie ein Konzept für die zukünftigen Ausstellungen im Stadt- und Wallfahrtsmuseum erarbeitet. In ihrem knapp einstündigen Vortrag ging das Trio auf die verschiedenen Themenbereiche ein, die in den drei Stockwerken des früheren "Güldenen Engel" für die Besucher aufbereitet werden.

"Das ist die Residenz eines Humanisten"

Neben vielversprechenden Ansätzen, die mit viel Licht und Interaktion arbeiten, hatten sie den Gemeinderäten noch eine faustdicke Überraschung mitgebracht. Dagmar Stonus sprach gar von einem "echten Knaller" und einer "Sensation". Hatte man nämlich bisher angenommen, dass einst Pfarrer Hofius als enger Wegbegleiter von Valentin Stumpf die Verse an den Wänden im Obergeschoss angebracht hatte, gehen die Würzburger Fachleute inzwischen davon aus, dass es der Erbauer des Gebäudes selbst war, der dort seine humanistische Grundeinstellung verewigt hat.

"Das ist die Residenz eines Humanisten", fasste Stonus ihre neuesten Erkenntnisse zusammen. "Das ist ziemlich einmalig." Bei den Versen handle es sich um Auszüge aus einem der bedeutendsten Werke des italienischen Dichters und Geschichtsschreibers Francesco Petrarca (1304–1374), der den Humanismus in der Renaissance wie kaum ein anderer prägte.

Um die Verse an die Wände des damals womöglich als Bibliothek genutzten Raums schreiben zu können, habe Valentin Stumpf eine Ausgabe des Buchs von Petrarca besitzen müssen. In der damaligen Zeit eine sehr kostspielige Angelegenheit. "Das ist schon ziemlich sensationell. Auch für Architekturwallfahrer", betonte Stonus.

Damit die Verse zukünftig noch stärker zur Geltung kommen, haben Brussig und Stonus ein Konzept der "sprechenden Wände" entwickelt. Besucher sollen beim Betreten des Raums Laternen in die Hand nehmen können, die nicht nur leuchten, sondern auch die Wandsprüche erzählen. Eingebettet ist der Valentin Stumpf gewidmete Raum in das Thema Haus- und Stadtgeschichte, das sich durch das gesamte Obergeschoss zieht, aber nicht in einen klassischen Rundgang mündet.

Vielmehr sollen die Besucher die Stadtgeschichte in einem multifunktionalen Raum interaktiv erleben und sich vertiefendes Wissen in einem weiteren Raum mit einem großen Archivregal selbst erarbeiten können. "Modern und innovativ und nach persönlichem Interesse", erklärte Stonus. Mit viel Bildmaterial und Post seien interessante Dinge dabei, die spannende Ansätze für die Arbeit mit Schulklassen oder Jugendgruppen bilden.

Wer zukünftig das Museum betritt, taucht jedoch erst einmal in die Geschichte der Wallfahrt ein. Beginnend in der Gegenwart, geht es auf einem Rundweg durch das Erdgeschoss zurück zu den Anfängen des Wallfahrtskults in Walldürn. "Jeder Raum ist individuell gestaltet. Die Inhalte sind eng miteinander verwoben", erklärte Stonus.

Zunächst sollen die Besucher die Wallfahrt im Raum "Kult" erklärt bekommen, denn heute sei dieses Wissen längst nicht mehr selbstverständlich vorhanden. Den Höhepunkt erlebe der Besucher dann im in sakralem Rot gehaltenen Raum "Wunderbar". Dort setze das Konzept ganz bewusst auf die Dominanz des Bluttuchs als Zentrum des Wallfahrtskults.

Durch den Flur, der den Prozessionsweg symbolisiert und das "mit den Füßen beten" erlebbar macht, gelangen die Besucher schließlich in den Raum "Walldürner Ware". Mit Ständen für Süßwaren, Kunstblumen, Kerzen, Andachtsbildern, Kreuzen, Rosenkränzen und weiteren Devotionalien wird die wirtschaftliche Bedeutung der Wallfahrt für Walldürn hervorgehoben. Ein weiterer Bereich ist dem Wachszieherehepaar Ehmann gewidmet, das einst im "Güldenen Engel" seinem Handwerk nachging.

Abgerundet wird das neue Museumskonzept mit der Darstellung der römischen Geschichte im Dachgeschoss. Im ersten von drei Räumen können die Besucher den früheren Verlauf des Limes an der Decke verfolgen. Als Zeitgenosse erzählt ein römischer Centurio multimedial von seiner damaligen Lebenswelt aus überwiegend politischer Sicht.

Im nächsten Raum berichtet ebenfalls multimedial der Stifter eines Tempels über den lebensbeherrschenden Kult im damaligen Römischen Reich. Auch der Welthandel mit Transportwegen bis nach Walldürn wird am Beispiel von Olivenöl nachvollziehbar. Im dritten Raum spricht eine Germanin die Besucher an. Das Licht fädelt vom Boden zur Decke hin aus. "Das Reich verschwindet", erklärte Stonus. Die Abwärtsspirale nach dem ersten Überfall der Germanen im Jahr 233 werde durch diesen Effekt visuell erlebbar.

Trotz dieser Dichte an Themen ist keine Aneinanderreihung von Exponaten vorgesehen. Vielmehr soll das Gebäude als Gebäude nachvollziehbar bleiben. "Wir arbeiten deshalb viel mit Licht. Das zieht sich durch das gesamte Museum", betonte Tido Brussig. Bis er sein Konzept in die Tat umsetzen kann, sind allerdings noch verschiedene Vorleistungen notwendig – beispielsweise die Außenputz-, Maler- und Restaurierungsarbeiten. Den Auftrag dafür vergaben die Gemeinderäte am Montag an die Firma Fuchs Denkmalpflege (Eisingen) zum Preis von 163.552 Euro.