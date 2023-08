Seckach/Hemsbach. (dore) "Wir sind absolut im Soll". Volker Henn, Projektleiter des Fachdienstes Straßen beim Landratsamt, ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Bauarbeiten auf der Landesstraße 519 zwischen dem Ortsausgang von Seckach (Industriestraße) und der Einmündung nach Hemsbach. Die ausführende Firma Strabag aus Bretzfeld mache ihre Sache gut und sei sehr streng im Bauzeitenplan.

Die Arbeiten werden unter Vollsperrung der L519 im besagten Bereich ausgeführt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Sie führt örtlich für Zimmern über die Gemeindestraße Waidachshof, für Hemsbach über Osterburken. Die Zufahrt des Jugenddorfs Klinge erfolgt über Seckach. Die Maßnahme wurde laut dem Fachdienst Straßen erforderlich, da seit Jahren durch die massive Verkehrsbelastung mit hohem Anteil an Schwerverkehr zunehmend Oberflächenschäden, Risse, Setzungen und Schlaglöcher im Belag entstanden, welche die Verkehrssicherheit dieser insbesondere für Pendler wichtigen Straßenverbindung mehr und mehr einschränkten. Eine Komplettinstandsetzung sei unausweichlich geworden. Teil der Maßnahme ist auch die Aufweitung und Verbesserung des zu engen Parkplatzes unterhalb des Jugenddorfs Klinge, der im Zuge der Arbeiten für die Nutzung nach heutigen Anforderungen ausgebaut wird.

In der vergangenen Woche haben die Mitarbeiter der Baufirma Strabag bereits mit schwerem Gerät die vier Zentimeter dicke alte Asphaltdecke auf der kompletten rund fünf Kilometer langen Strecke zwischen Seckach und Hemsbach abgetragen. Am Donnerstag und Freitag ging es noch tiefer in den Straßenbelag hinein: Es wurden verschiedene Schadstellen abgefräst.

In dieser Woche wird nun der neue Asphaltbelag "in einem Rutsch", wie Henn sagt, von Seckach in Richtung Hemsbach eingebaut. Da das Wetter diese Woche gut aussehe, sei man sehr zuversichtlich, alles im Zeitplan zu schaffen, erklärt der Projektverantwortliche. Nächste Woche stehen dann noch Neben- und Restarbeiten (unter anderem Bankette) an, sodass die Baufreigabe wie vorgesehen pünktlich am Freitag, 25. August, zum Wochenende hin, erfolgen soll. Und zwar dann erstmal ohne Fahrbahnmarkierungen, die zu einem etwas späteren Zeitpunkt folgen werden.

Bei der Strecke zwischen Seckach und Hemsbach handelt es sich um den zweiten Bauabschnitt der Straßensanierung zwischen Buchen und Adelsheim. Der erste Abschnitt zwischen der Auffahrt zur B 27 beim IGO in Buchen und Bödigheim wurde vor rund eineinhalb Wochen wieder für den Verkehr freigegeben. Dort fehlen ebenso noch die Fahrbahnmarkierungen. "Das Regenwetter hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht", erklärt Henn. Ansonsten seien dort aber alle Arbeiten "fix und fertig". Die Markierungen sollen nun im Laufe dieser Woche aufgebracht werden. Die temporären Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 70 Kilometer pro Stunde in diesem Abschnitt sollen laut Henn "noch ein paar Wochen" gelten, bis die Griffigkeit der Fahrbahn wieder gegeben sei.

Die Kosten für die gesamte Maßnahme trägt das Land Baden-Württemberg. Sie liegen insgesamt bei rund 1,9 Millionen Euro, für den ersten Bauabschnitt fallen 850.000 Euro und für den zweiten 1,01 Millionen Euro an.