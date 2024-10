Seckach. (lm) Die 33 Ladestationen für E-Autos in Seckach haben bereits den Verbrauch eines Industriegebiets. Darüber informierte Bernhard Ries, der Regionalmanager der Verteilnetze für das Gebiet Neckar-Franken, den Seckacher Gemeinderat. Wenn die aktuell 1,5 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen tatsächlich wie prognostiziert bis in sechs Jahren auf 15 Millionen ansteigen, sieht er ein Problem.

Für die anvisierte Energiewende waren die Netze laut Ries bisher nicht ausgelegt. Das hat Konsequenzen für den Verbraucher: Seit Januar 2024 darf der Netzbetreiber alle Anlagen mit Netzanschluss im Niederspannungsnetz und einer Leistung ab 4,2 Kilowatt im Notfall steuern. Gleichzeitig sind dem Regionalmanager zufolge die notwendigen Erweiterungsplanungen und Investitionen bereits voll im Gang.

Aktuell gibt es in Seckach über 107 Kilometer Stromnetz mit 1517 Hausanschlüssen über 30 Ortsnetzstationen. Derzeit wird das Schaltwerk Seckach in der Au für 1,5 Millionen Euro erneuert. Weiter lobte Bernhard Ries die gute Entwicklung erneuerbarer Energien in der Gemeinde mit jährlich steigenden Einspeisungszahlen bei deutlich geringerem und weiter nach unten tendierendem Verbrauch.

Neben dem Jahresbericht der Netze BW stand noch das Beteiligungsmodell "EnBW vernetzt" auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Es erlaubt der Gemeinde, sich an der Energiewende zu beteiligen und einen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Kommunalberater Jonathan Schmidt stellte das Angebot zusammen mit Thomas Haas vor.

Die Entscheidung über die Beibehaltung der Beteiligung über die Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW, die seit 1. Juli 2020 in einer Höhe von einer Million Euro besteht und Ende Juni 2025 ausläuft, soll in der nächsten Gemeinderatssitzung fallen. Bisher spülte die Beteiligung durchschnittlich 29.600 Euro pro Jahr in die Gemeindekasse.

Nun gibt es die Option, die Beteiligung zu kündigen, sie auf minimal 200.000 Euro zu reduzieren oder sie auf maximal 1.374.317 Euro zu erhöhen. Die Räte wollen zusammen mit Kämmerer Kordmann sämtliche Szenarien genau durchrechnen, bevor sie eine Entscheidung treffen.