Schwarzach. (md) Im Beisein zahlreicher Gäste wurde vergangene Woche im Wohnmobilpark "Am Wildpark" in Schwarzach der Saisonstart samt Neueröffnung des öffentlichen Bistros mit Biergarten durch das Ehepaar Cathleen und Björn Kronauer gefeiert. Sie stammen aus Neckarsteinach und verfügen über jahrelange Erfahrung im touristischen Bereich.

Bürgermeister Mathias Haas gratulierte, überreichte ein Präsent und lobte den unternehmerischen Mut der beiden. Die hohe Frequentierung des inmitten der Natur eingebetteten Platzes zeige, dass der regionale Tourismus für so etwas hohen Bedarf habe. Der Wohnmobilpark sei "für den Ort und die Region ein Segen", schwärmte Haas. Auch den Zeitpunkt zur Eröffnung habe man richtig gewählt, meinte er mit Blick auf das milde Frühjahrswetter an diesem Abend.

Der im Gemeindeeigentum befindliche Platz, in unmittelbarer Nähe des Wildparks an der Tonwerkstraße gelegen, existiert seit neun Jahren und verfügt über 20 Stellplätze, die bei Bedarf um weitere 20 erweitert werden können. In einem Fachmagazin wurde das Gelände auch schon als einer der "Stellplätzen des Jahres" ausgezeichnet. Betrieben wurde die Einrichtung bislang von Theo und Silke Scherner, die diese nun in jüngere Hände übergeben wollten.

Mathias Haas dankte den bisherigen Pächtern ausdrücklich für deren unermüdliches Engagement und unterstrich, dass sie sich bei der Suche nach qualifizierten Nachfolgern große Mühe gegeben hätten. Ganz überwältigt vom Besuch der mehr als 200 Eröffnungsgäste war Björn Kronauer, der zu Freibier und Gegrilltem einlud.