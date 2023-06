Buchen. Die wichtigste Nachricht vorab: Der Verfasser der Amokdrohung hat seine Ankündigung am Montag nicht in die Tat umgesetzt. Dass die auf einer Toilettentür im Buchener Schulzentrum hinterlassene Botschaft aber für große Aufregung bei Schülern und Eltern gesorgt hat, lässt sich allein schon daran ablesen, dass der Großteil der Eltern sein Kind nicht in die Schule geschickt hat.

Buchen. (pol/rl) Einsatzkräfte des Kriminalkommissariats Mosbach sowie des Polizeireviers Buchen konnten nach drei Straftaten, die vergangenen Freitag, am Montag und am heutigen Dienstag in zwei Buchener Schulen bekannt geworden sind, einen ersten Ermittlungserfolg erzielen.

An den beiden Schulen wurden im Gebäudeinnern Schriftzüge festgestellt, in denen schwerwiegende Straftaten für die kommenden Tage angedroht waren. Aufgrund der Androhungen wurden durch das Polizeirevier Buchen, aber auch durch das zuständige Kriminalkommissariat Buchen verstärkte Überwachungsmaßnahmen durchgeführt. Parallel dazu liefen die Ermittlungen an.

In den Fokus geriet ein Schüler, der am Montag der Schulleitung des Gymnasiums gemeldet hatte, einen Schriftzug mit weiteren Drohungen entdeckt zu haben. Ein ähnlicher Schriftzug war in der Schule am Dienstagmorgen entdeckt worden.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte ein 14-Jähriger, der am Vortrag den Hinweis bei der Schulleitung gegeben hatte, als Tatverdächtiger festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden, darunter sein Mobiltelefon.

Die Ermittlungen gegen den 14-Jährigen dauern an. Zudem wird geprüft, ob dem Jugendlichen die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung zu stellen sind. Ob tatsächlich ein Tatzusammenhang zu einer ähnlich gelagerten Tat am Freitag, 16. Juni 2023, an einer Realschule in Buchen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Update: Dienstag, 20. Juni 2023, 15.45 Uhr

Die meisten Eltern ließen die Kinder zu Hause

Nach der Amokdrohung blieb es am Montag am Buchener Schulzentrum ruhig. Die Polizei zeigt weiter Präsenz.

Von Rüdiger Busch

Buchen. Die wichtigste Nachricht vorab: Der Verfasser der Amokdrohung hat seine Ankündigung am Montag nicht in die Tat umgesetzt. Dass die auf einer Toilettentür im Buchener Schulzentrum hinterlassene Botschaft aber für große Aufregung bei Schülern und Eltern gesorgt hat, lässt sich allein schon daran ablesen, dass der Großteil der Eltern sein Kind nicht in die Schule geschickt hat.

Die Schulleitungen von Abt-Nessel-Realschule und Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule sowie der benachbarten Wimpina-Grundschule hatten den Eltern diese Möglichkeit eingeräumt.

Wo für gewöhnlich um 7.30 Uhr ein mittelschweres Verkehrschaos herrscht und Schüler in Scharen Richtung Klassenzimmer marschieren, ging es am Montag außergewöhnlich ruhig zu.

Nur vereinzelt fuhren "Elterntaxis" vor, Schulbusse waren maximal zur Hälfte besetzt, und statt großer Gruppen sah man fast nur einzelne Schüler laufen. Direkt vor dem Eingang der Abt-Bessel-Realschule stand ein Streifenwagen der Polizei, weitere waren rund um die Schulen im Einsatz.

Wie viele Eltern ihre Schüler genau abgemeldet hatten, und wie der Schultag unter diesen besonderen Vorzeichen verlaufen ist, dazu machte die Schulleitung keine Angaben und verwies auf die Pressestelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe.

Dort sagte Pressesprecherin Irene Feilhauer, dass mit Blick auf die laufende Polizeiaktion keine Details bekannt gegeben werden sollen. Nur so viel: "Es haben Eltern von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihr Kind zu Hause zu lassen."

Dies war in der Tat nicht zu übersehen. Nach RNZ-Informationen war mehr als die Hälfte der Schüler entschuldigt, kurz vor Unterrichtsbeginn waren nicht einmal zehn Prozent anwesend.

Ein ähnliches Bild dürfte sich auch am heutigen Dienstag ergeben, dem zweiten Tag, für den der Verfasser ein Verbrechen angekündigt hat. Die Polizei wird ihren Einsatz – "der Lage angepasst", so Pressesprecher Carsten Diemer vom Polizeipräsidium Heilbronn – fortführen. Die Polizei geht aktuell nicht von einer akuten Gefahrenlage aus. Dennoch wird das Gelände durch das Polizeirevier Buchen verstärkt überwacht.

Daneben versuchen die Beamten, dem Verfasser auf die Spur zu kommen. "Solche Täter können meist nicht abschätzen, was sie mit einer solchen Aktion auslösen", erklärt Diemer. Kinder, Eltern und Lehrer würden zum Teil massiv beunruhigt.

Neben den Ängsten, die ein solches Schreiben auslöst, gebe es natürlich auch viele weitere Folgen: Unterricht fällt aus, Klassenarbeiten müssen wiederholt werden, und Eltern müssen sich kurzfristig Urlaub nehmen, um ihr Kind betreuen zu können.

Die Ermittlungen zum Hintergrund und dem Täter oder der Täterin wurden aufgenommen. "Solche Handlungen sind keine Lappalien und erst recht keine Scherze, sondern stellen Straftaten dar, die durch die Polizei konsequent verfolgt und bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Und weiter: "Eltern werden gebeten ihre Kinder diesbezüglich zu sensibilisieren und die Konsequenzen aufzuzeigen. Dazu zählen auch mögliche Forderungen über die entstandenen Einsatzkosten."

Wie dringend notwendig dieser Appell ist, zeigte sich gleich im Laufe des Montagnachmittags: In der Bubentoilette des Buchener Burghardt-Gymnasiums hat ein Nachahmer, der das Ganzer wohl für witzig hält oder auf schulfrei hofft, die nächste Amokdrohung hinterlassen.

Update: Montag, 19. Juni 2023, 17.20 Uhr

Auf der Tür einer Mädchentoilette des Buchener Schulzentrums wurde am Freitag eine Botschaft gefunden: In krakeliger Kinderschrift wird eine Amoktat angekündigt. Deshalb steht der Schulbetrieb heute und morgen unter besonderen Vorzeichen. Foto: Rüdiger Busch

Polizei geht nach Amokdrohung in Schultoilette nicht von Gefahr aus

Buchen. (pol/msc) Nach den Amokdrohungen auf einer Schultoilette in Buchen geht die Polizei aktuell davon aus, dass keine Gefahr besteht. Dennoch wird das Geländer der Abt-Bessel-Realschule und der Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule verstärkt von der Polizei überwacht.

Das teilten die Beamten am Montagnachmittag mit. Die Drohung wurde in der Mädchentoilette des Schulkomplexes gefunden und für Montag und Dienstag ausgesprochen.

Update: Montag, 19. Juni 2023, 15.55 Uhr

Amokdrohung in Schultoilette sorgt für Verunsicherung

Buchen. (rüb) Die Botschaft ist eindeutig: Am Montag oder Dienstag werde er Rache nehmen, ist da zu lesen. Wer diese Zeilen in krakeliger Kinderschrift an die Tür einer Mädchentoilette des Schulzentrums Buchen geschrieben hat, ist unklar. Sicher ist dagegen, dass die am Freitag entdeckte Amokdrohung für große Verunsicherung bei Schülern, Lehrern und Eltern der Abt-Bessel-Realschule und der Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule sowie der benachbarten Wimpina-Grundschule gesorgt hat. Der Schulbetrieb an diesen drei Schulen steht deshalb am Montag und am morgigen Dienstag unter besonderen Vorzeichen.

Handelt es sich nur um einen dummen Scherz, und der Verfasser konnte die weitreichenden Folgen seines Tuns gar nicht abschätzen? Oder wollte ein Schüler den Schulbetrieb durch die Amokdrohung bewusst stören? Auch wenn sie nicht sonderlich wahrscheinlich ist, gibt es auch die dritte Variante, nämlich die, dass die Ankündigung ernst gemeint ist. In diesem Fall bleibt aber die Frage offen, weshalb ein Täter sein Verbrechen im Vorfeld ankündigen sollte.

"Grundsätzlich nehmen wir solche Drohungen immer ernst", verdeutlichte der Heilbronner Polizeiführer vom Dienst, Matthias Strohsack, am Sonntag auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. "Die Polizei wird deshalb am Montag und Dienstag entsprechende Maßnahmen einleiten", sagte Strohsack. Die Polizei wird also am und rund um das Schulzentrum Präsenz zeigen, und es werden neben uniformierten Beamten wohl auch Zivilkräfte im Einsatz sein.

Um einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten, befinden sich die Schulleitungen in einem engen Austausch mit der Polizei und mit der Stadt. Zudem können Eltern, die Bedenken haben, selbst entscheiden, ob sie ihr Kind an diesen beiden Tagen in die Schule schicken.

Bürgermeister Roland Burger wurde am Freitag von der Polizei über die Schmiererei informiert. "Es ist gut, dass man besondere Vorsicht walten lässt, ich hoffe aber zugleich auch, dass in den Schulen möglichst schnell wieder Normalität einzieht", sagte Burger am Sonntag im Gespräch mit der RNZ.