Schönbrunn. (coe) Straßenabschnitt für Straßenabschnitt arbeiten sich im Auftrag der Gemeinde Schönbrunn zwei Tiefbautrupps und ein Pflastertrupp an der Heidelberger Straße in Haag voran.

Sie sollen laut Bürgermeister Jan Frey bis zum 30. Oktober in fünf Bauabschnitten und 2200 Meter Tiefbautrassen Glasfaserkabel für rund 130 Hausanschlüsse auf der Durchgangsstraße zwischen Eberbach und Waldwimmersbach verlegen.

Um die Straße während der Bauzeit nicht komplett sperren zu müssen, wird der Verkehr durch eine mobile Ampelanlage geregelt.

Dennoch gibt es gegenwärtig Einschränkungen: So ist die Zufahrt zum Oberen Talweg komplett gesperrt. Die Gaststätte sowie die örtlichen Unternehmen an der Heidelberger Straße sind deshalb derzeit nur schwierig zu erreichen. Das Parken an der Heidelberger Straße ist verboten.

Ort des Geschehens

Sind diese Arbeiten beendet, können die Anwohner nur kurz aufatmen. Denn bereits fürs kommende Jahr hat die Gemeindeverwaltung die Grundsanierung der Heidelberger Straße geplant.