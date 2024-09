Region Mosbach. (ankf) Noch bis in den September hinein reihte sich ein heißer Tag an den nächsten, doch die Abende werden kürzer und die Nächte wieder kühler. Der Sprung ins kühle Nass ist noch möglich, aber nicht mehr allzu lange, denn ab Mitte September schließen viele Freibäder in der Region ihre Pforten und bereiten sich auf die Wintermonate vor.

Bereits seit dem 1. September hat