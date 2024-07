Von Adrian Brosch

Zwingenberg. Die Gäste der Zwingenberger Schlossfestspiele erwartete am Freitag genau das, was die Ankündigung versprach: Hoch über dem Neckar erlebte man in der Tat "Stars unter Sternen". Bestes Sommerwetter, exzellente Akteure auf der Bühne und hochkarätige Beiträge aus der Welt des Musicals schufen in der 41. Spielzeit abermals eine Gala-Atmosphäre,