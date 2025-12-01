Montag, 01. Dezember 2025

Schilligstadt

Biber verhindert Ölkatastrophe

Der Damm erleichterte den Feuerwehreinsatz.

01.12.2025 UPDATE: 01.12.2025 17:45 Uhr 33 Sekunden
Symbolbild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Schillingstadt. (pol) Dank tierischer Unterstützung haben Feuerwehrleute bei Schillingstadt einen größeren Umweltschaden im Hasselbach verhindert.

Zuvor hatte ein Unbekannter illegal einen Heizöltank mit Rückständen entsorgt. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter einen Frontlader genutzt hat, um den Tank über einen Zaun hinweg in einen Altmetallcontainer am Schillingstädter Klärwerk zu hieven.

Ausgelaufene Heizölreste gelangten daraufhin über einen angrenzenden Weg in den Hasselbach. Nach ersten Schätzungen verunreinigten etwa fünf Liter Heizöl das Gewässer.

Dass kein größerer Schaden entstand, ist dem Einsatz der Feuerwehr und den Bauwerken eines fleißigen Bibers zu verdanken. Sein Damm staute das auf der Oberfläche treibende Öl, so dass die Floriansjünger es mit Ölschlingen abbinden und die weitere Ausbreitung stoppen konnten.

Ort des Geschehens

Die Ermittlungen führt der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei Heilbronn. Der Standort Tauberbischofsheim nimmt unter Tel. 09341/810 Hinweise auf den Umweltverschmutzer entgegen.

