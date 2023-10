Von Heiko Schattauer

Mosbach. Seit April wird gegraben, gefräst, aus- und eingebaut, verlegt, verdichtet, asphaltiert: Die Sanierung der Bundesstraße B27 in der Ortsdurchfahrt von Mosbach ist eine langwierige Angelegenheit; Gleiches gilt zumindest zu den Hauptverkehrszeiten für das Vorankommen auf der Umleitungsstrecke. Zeitintensiv macht die Maßnahme weniger der Straßenbau an sich, als vielmehr die Erneuerung der Leitungen, Hausanschlüsse, der Gehwege und Bordsteine.

Neben dem Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe als Maßnahmenträger sind auch die Stadt Mosbach und die Stadtwerke mit im Sanierungsboot. Die RNZ hat sich bei Projektleiter Philipp Kraft nach dem aktuellen Stand und dem weiteren Zeitplan erkundigt.

Für den umleitungsgeplagten Autofahrer die wichtigste Frage gleich vorweg: Wann ist mit dem Abschluss der Maßnahmen und der Freigabe der Ortsdurchfahrt zu rechnen?

Die Bauphase Amthausstraße bis Wasemweg wird bis Anfang Dezember fertiggestellt sein. Um den verkehrswirksamen Abschnitt vollständig sanieren zu können, muss im nächsten Frühjahr noch der Abschnitt bis zur Jet-Tankstelle inklusive Kreuzung erneuert werden. Hierzu wird das Regierungspräsidium gesondert informieren.

Ist man damit noch im eigentlichen Zeitplan?

Wie schon ausgeführt: Der Abschnitt bis zur Kreuzung Waldstadt wird noch in diesem Jahr fertiggestellt. Um stabileres Wetter zu haben und nicht durch unvorhersehbare Bedingungen im Winter massiv im Bauablauf gestört zu werden, muss der Bereich der Kreuzung selbst inklusive des Abschnitts bis zur Jet-Tankstelle auf das Frühjahr 2024 eingeplant werden.

Also ist man nicht mehr ganz im Zeitplan, denn eigentlich sollte doch bis Saisonende 2023 alles (auch bis zur Jet-Tankstelle) fertig sein?

Bei ungünstiger Wetterlage können die Arbeiten voraussichtlich nicht vor der Winterpause abgeschlossen werden. Damit man sich nicht auf das Wetter verlassen muss, wird daher ein strategisch günstiger Schnitt zur Winterpause gewählt. So können die Arbeiten an der Kreuzung Waldstadt/Wasemweg bei stabiler Witterung im Frühjahr fortgesetzt werden.

Andernfalls müssten bei anhaltendem Schlechtwetter die Arbeiten im Winter an einer weniger guten Stelle unterbrochen werden, und der Verkehr müsste umgeleitet werden, ohne dass Arbeiten stattfinden. Mit der aktuellen Planung kann die Strecke im Winter für den Verkehr geöffnet werden, zumindest vorübergehend.

Die Maßnahme dauert insgesamt sehr lange. Erklären Sie doch bitte mal, warum das so ist, was die Arbeiten zeitintensiv macht.

Die Maßnahme dauert nicht ungewöhnlich viel länger als vergleichbare Maßnahmen und ist nicht mit einer einfachen Fahrbahndeckenerneuerung zu verwechseln. Da seit dem Bau der Ortsdurchfahrt in diesem Bereich in den 1960er-Jahren keine grundlegende Sanierung stattgefunden hat, ähnelt die Maßnahme eher einem kompletten Neubau inklusive des Rückbaus, der Aufrechterhaltung des Verkehrs und der Grundstückszufahrten – das alles geschieht zudem unter den beengten Platzverhältnissen.

Wie es im Untergrund aussieht, lässt sich ja oft erst erkennen, wenn man gräbt. Welche Überraschungen lauerten unter der Bundesstraße B27?

Reichlich Rohre und Leitungen waren und sind zu erneuern. Foto: schat

Der Untergrund wurde bis in eine Tiefe von 1,50 Metern unterhalb der Fahrbahn untersucht. Dies ist ausreichend und tiefer als üblicherweise untersucht wird. Grundwasser und undefinierte, immer wieder wechselnde Baugrundbeschaffenheit sorgten für aufwendigere Maßnahmen zur Baugrundverbesserung. Eine Aussage über die endgültige Qualität des Unterbaus kann immer erst dann getroffen werden, wenn die Ergebnisse der sogenannten statischen Lastplatten vorliegen. Durch die relativ aufwendige Bodenverbesserung bei dieser Maßnahme sind diese Ergebnisse nun allesamt sehr gut ausgefallen.

Immer wieder erreichte uns während der langen Bauzeit die Frage, warum die Umleitung nicht längst über die breitere Amthaus- / Sulzbacher Straße geführt wird, wo doch der Abschnitt dort längst fertig ist.

Eine Umleitung über die Amthausstraße würde die Situation entgegen der ersten Annahme eher verschlechtern. Aufgrund der Knotenpunkte und dort zusammentreffenden Verkehrsströme aus der L527, der Hauptstraße und der B27 kann nicht von der breiteren Straße automatisch auf besseren Verkehrsfluss geschlossen werden. Die Möglichkeit der Umleitung ist dort schlichtweg nicht gegeben. Auch befindet sich dort die Zufahrt vom/zum Krankenhaus, die möglichst behinderungsfrei zu halten ist.

Auf der Umleitungsstrecke, speziell an der Kreuzung Kistnerstraße/Hauptstraße, hat die Fahrbahn bereits sichtbar gelitten – wird hier gleich die nächste Sanierungsmaßnahme fällig?

Hierzu ist uns bisher nichts bekannt und ein Zusammenhang mit der Umleitungsstrecke ebenfalls nicht. Sollten dadurch Schäden entstanden sein, müssen diese laut Straßengesetz beseitigt werden.

Bleibt die Maßnahme im Kostenrahmen, oder muss doch mehr investiert werden als geplant?

Die Maßnahme wird durch die aufwendigeren Maßnahmen zur Baugrundverbesserung voraussichtlich etwas teurer als zunächst angedacht, befindet sich jedoch noch im Kostenrahmen.

Und der liegt bei ...?

Das Submissionsergebnis lag bei rund 2,01 Millionen Euro, inklusive der Kostenanteile der Stadt und der Stadtwerke. Insgesamt haben wir eine leichte Kostensteigerung aufgrund dessen, dass die vorgeschalteten Erkundungen der Untergründe keine exakten Ergebnisse lieferten. Um wie viel sich die Kosten steigern, lässt sich nicht genau bestimmen; wir liegen aber im einstelligen Prozentbereich.

Wie lange "Ruhe" verspricht man sich mit der Maßnahme – also welche Haltbarkeitsdauer hat der Neuaufbau bei einem Verkehrsaufkommen wie dem an der B27 in Mosbach?

Die Maßnahme ist nicht mit einer einfachen Fahrbahndeckenerneuerung zu verwechseln. Die Frage nach der Haltbarkeit stellt sich deshalb nicht, da ein kompletter Neubau stattfindet.

Okay, dann fragen wir anders: Von welcher Haltbarkeit geht man bei einem neu gebauten Abschnitt einer Ortsdurchfahrt wie in Mosbach aus?

Wir können hier – wie bei anderen Maßnahmen auch – auf einen Artikel des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr verweisen, der zum Thema Folgendes ausführt: "Die Straßenbefestigung wird vor allem im Hinblick auf die Verkehrsbelastung und die Funktion als Verkehrsfläche auf eine geplante Nutzungsdauer von in der Regel 30 Jahren dimensioniert.

Einzelne Befestigungsschichten weisen jedoch unterschiedliche Nutzungszeiträume auf. So ist nach derzeitiger Erkenntnis davon auszugehen, dass eine Asphaltdeckschicht je nach Beanspruchung und Ausführung etwa zwischen zwölf und mehr als 25 Jahren genutzt werden kann, eine tieferliegende Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln dagegen zwischen 60 und 80 Jahren".