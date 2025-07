Rosenberg. (F) Die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses am Wochenende, verbunden mit einem "Tag der offenen Tür", wird als ein bedeutendes historisches Ereignis in die mehr als 120-jährige Geschichte der Rosenberger Wehr eingehen. In der über 20-monatigen Bauzeit wurde mit einem Kostenaufwand von 2,7 Millionen Euro ein vom Architekturbüro Kistner geplantes Gerätehaus geschaffen, das den

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote