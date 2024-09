Rosenberg. (ahn) "Ich fühle mich wohl in Rosenberg. Das liegt vor allem an den Menschen, die hier leben", sagt Bürgermeister Ralph Matousek im Gespräch mit der RNZ. Nach der Wahl zum Rathauschef im Jahr 2018 ist der sympathische Macher in seiner neuen Heimat angekommen. Am heutigen Samstag hat er gleich doppelten Grund zum Feiern: Zum einen begeht er sein 25 Dienstjubiläum, zum anderen feiert

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote