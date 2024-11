Eberbach. (rho) Jetzt ist es endlich wieder geöffnet: Das Alte Badhaus am Lindenplatz ging Freitagabend in die nächste Runde. Mit einem kleinen Sektempfang hat die Familie Vasta ihre ersten Gäste im historischen Hotel-Restaurant am Lindenplatz empfangen. Für den heutigen Samstag sind gleich mehrere reservierte Weihnachtsfeiern angesagt.

Und für die nächsten Tage in der Adventszeit soll es auch noch Martinsgänse geben — auf Vorbestellung. Die für Martinstag, 11. November, geplant gewesene Öffnung musste wegen einiger Lieferschwierigkeiten bei der Einrichtung verschoben werden. Geboten wird italienische Restaurant-Küche.

Neben den Restaurant-Räumen auf zwei Ebenen ist auch das kleine Hotel mit sechs Doppelzimmern und einem Einzelzimmer renoviert worden. In ihrer Muttersprache hat die aus dem italienischen Apulien stammende Gastronomenfamilie die unteren Räume mit dem gotischen Kreuzgewölbe mit "La Grotta" benannt — "Die Höhle".

Zuvor hatten die Vastas das Restaurant "Bella Vista" beim Golfplatz Heidelberg-Lobenfeld betrieben. Die Leitung des Betriebes ging mit dem Umzug nach Eberbach von Vater Piero Vasta auf Sohn Pierre Francesco Vasta über.

In der Eberbacher Geschäftswelt bis hin zu Bürgermeister Peter Reichert hat sich durch die Übernahme des im Mai überraschend geschlossenen Alten Badhauses einige Erleichterung gezeigt. Die Vorbesitzer hatten wegen Personalmangels aufgehört. Der befürchtete weitere Leerstand eines Betriebes im Stadtzentrum konnte durch den Verkauf im Sommer verhindert werden.

Über die vielen Jahre seit der Sanierung des im 15. Jahrhundert erstmals erwähnten Badhauses gab es immer wieder Wechsel bei den Eigentümern. 1979 war das Ensemble von der Stadt an Privatbesitzer verkauft worden.

Ort des Geschehens

Die durchgreifende Sanierung des teilweise verfallenen Hauses war Teil der umfassenden Altstadtsanierung noch unter Bürgermeister Horst Schlesinger (1973 bis 1996) und seinem Stadtbaumeister Beigeordneter Michael Dittert.