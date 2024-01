Von Stephanie Kern

Region. Am Sonntag um 10.30 Uhr war es klar: Pfarrer Michael Gartner wird spätestens zum 1. Januar 2026 Leiter der neuen Pfarrei St. Maria Mosbach-Neckarelz werden. In den Gottesdiensten im Erzbistum Freiburg wurden am Sonntag die Leiter der neuen Pfarreien bekannt gegeben. Hintergrund ist der Reformprozess "Kirche 2030", der die katholische Kirche auf