Region Mosbach. (schat) Der frühe Vogel ... fängt die besten Eindrücke ein. Zumindest am heutigen Samstag und zumindest, wenn man sich für klassische Automobile begeistern kann. Die Oldtimerrallye "Heidelberg Historic" rollt am letzten Veranstaltungstag auch durch die Region. In Mosbach und Auerbach sind Durchfahrtskontrollstationen eingerichtet, an denen die Klassiker aus nächster Nähe bewundert werden können. Dafür sollte man sich allerdings zeitig auf den Weg machen, in der Großen Kreisstadt werden die ersten Oldtimer ab 8.30 Uhr erwartet, in Auerbach fährt das Feld ab etwa 8.50 Uhr ein.

Alter Bekannter: Der Alfa Romeo 6c Mille Miglia (Baujahr 1938!) – hier bei einem seiner letzten „Besuche“ – wird heute mit den weiteren Klassikern der Oldtimerrallye Heidelberg Historic durch die Region rollen. Archivfoto: Heiko Schattauer

Rund 180 klassische Fahrzeuge sind seit Freitag bei der Histo auf der Tour, nachdem am Donnerstagabend die technische Abnahme der Oldtimer in Sinsheim erfolgt war. Legendäre Porsche, Mercedes oder Jaguar finden sich mehrfach unter den Rallye-Fahrzeugen, auch etliche Vorkriegsmodelle rollen bei der 27. Auflage der besonderen Ausfahrt mit (moderatem) Wettbewerbscharakter mit. Und dann finden sich diesmal auch ein paar erfreulich "einfache" Autos im Feld, die sich von den vielen edlen Sportwagen, Cabrios und Limousinen wohltuend abheben. So wie der putzige Renault 5 TL (Startnummer 21) aus dem Jahr 1975 oder der Bulli-Pritschenwagen, Jahrgang 1970 (Startnummer 155). Und auch für Sicherheit und Service ist in besonderer Form gesorgt: Der knallgelbe ADAC-Käfer mit der Startnummer 43 war am ersten Rallye-Tag denn auch gleich ein paar Mal hilfeleistend gefragt.

Zurück auf die Strecke: Ab 8.10 werden die Oldtimer heute im Neckar-Odenwald-Kreis erwartet. Von Hüffenhardt aus geht es über Obrigheim und Neckarelz nach Mosbach, wo sich die Teilnehmer im "Bankenviertel" ihren Stempel für die Weiterfahrt abholen müssen. Um 8.30 Uhr dürften die ersten Klassiker von der B 27 aus in die Hauptstraße abbiegen, über den Chateau-Thierry-Platz Richtung Gartenweg, am Boulevard vorbei und wieder in Richtung Hauptstraße fahren.

An der Polizei geht’s dann ab gen Sulzbach, von dort aus über Dallau weiter nach Auerbach. Am alten Rathaus wird der klassische Tross erneut kontrolliert (ab 8.50 Uhr), ehe in der Dillstalklinge noch eine Wertungsprüfung (gleichmäßiges Fahren) zu absolvieren ist. Auch in Unterschefflenz und Roigheim ist am Morgen noch mit besonderem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

In Auerbach hat die Heidelberg Historic schon Tradition, an der Durchfahrtskontrolle hat vor einigen Jahren auch schon Rallye-Weltmeister Walter Röhrl seinen Audi Quattro vorübergehend für eine schnelle Autogrammstunde geparkt. Der wohl beste Autofahrer der Welt ist diesmal nicht zu erwarten, dafür aber 180 Hingucker auf vier Rädern.