Eberbach/Region. (momo) Nicht nur Imkern im Rhein-Neckar-Kreis bereitet die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse große Sorgen. Die invasive gebietsfremde Art bedroht nicht nur Honigbienenvölker, sondern kann auch Schäden im Obst- und Weinbau verursachen.

Das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz des Rhein-Neckar-Kreises bittet deshalb die Bevölkerung darum, Nester der Asiatischen Hornisse an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zu melden. Dies ist direkt über die Homepage www.lubw.baden-wuerttemberg.de/asiatische-hornisse oder über die kostenlose "Meine Umwelt-App" möglich.

Im Frühjahr baut die Asiatische Hornisse kleine Primärnester an geschützten Stellen (zum Beispiel an Decken von Garagen und Gartenhäuschen). Von Juli bis November werden dann bis zu einem Meter große Sekundärnester im Freien, häufig hoch oben in Baumkronen, gebaut. Sichtungen von Tieren und Nestern werden im Auftrag der zuständigen höheren Naturschutzbehörde von der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim bearbeitet. Diese koordiniert seit April 2024 das landesweite Management der Asiatischen Hornisse.

Wie sich die Asiatische Hornisse von heimischen Insekten unterscheiden lässt, ist auf der Homepage der LUBW https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/asiatische-hornisse sowie auf der Homepage der Landesanstalt für Bienenkunde unter https://bienenkunde.uni-hohenheim.de/vespavelutina dargestellt. Dort finden Bürger auch weitere Informationen, wie sie künftig aktiv bei der Suche nach Tieren und Nestern mitwirken können.

"Ich behaupte, dass schon im nächsten Jahr kein Imker in der Region mehr ohne Schutzmaßnahmen gegen Hornissen wird arbeiten können", zeichnet Rainer Olbert ein düsteres Bild. Der Vorsitzende des Landesverbandes Badischer Imker rechnet daher mit Extrakosten in Höhe von 50 bis 100 Euro pro Bienenvolk. Problematisch ist bei den Asiatischen Hornissen nicht nur die im Vergleich zu heimischen extrem hohe Vermehrungsrate. Auch die Widerstandsfähigkeit gegen Kälte macht die Tiere zum Problem: "Die fliegen noch bei zwei Grad und lauern den Bienen auf." Aktuell sehe man zahlreiche Asiatische Hornissen vor jedem Bienenstock.

Neben den immensen Schäden bei Bienenvölkern und dadurch Folgeschäden durch die fehlende Bestäubung ist auch die Nähe der Tiere zu Menschen nicht ungefährlich. Auch wenn sie generell nicht giftiger sind als ihre "normal" ansässigen Verwandten, besteht die Gefahr allergischer Reaktionen. Zudem hilft selbst normale Schutzkleidung nicht, der Stachel der aggressiven Tiere kann bis zu sieben Millimeter lang sein und sticht durch gewöhnliche Imkerausrüstung hindurch. Profis benötigen zum Entfernen der Nester sowohl eine spezielle Ausrüstung als auch Ausbildung.