Merchingen. (F) Das Schloss Merchingen feiert von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. März, ein großes Jubiläum. Am Freitag beginnt es mit einem "Abend der Jugend". Ab 21 Uhr findet eine Party mit dem DJ-Duo "Amax", unterstützt vom Bienenstand Merchingen, statt.

Die Jubiläumsveranstaltung mit dem Festakt "40 Jahre Förderverein und 20 Jahre Dienstleistungsbetrieb" findet am Samstagabend ab 19.30 Uhr im Schlosssaal, umrahmt vom Musikverein, statt. Saaleröffnung ist um 19 Uhr. In diesem Zusammenhang werden langjährige Mitglieder des Fördervereins geehrt. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Das Fest wird am Sonntag mit dem Jubiläum "50 Jahre Dorfsanierung" fortgesetzt, wobei um 13.30 Uhr eine Geburtstagslinde gepflanzt wird. Ab 14 Uhr erfolgt ein Rückblick auf 50 Jahre Dorfsanierung mit Beteiligung des Gesangvereins bei Kaffee, Kuchen und anschließendem Vesper. Zu dieser Veranstaltung werden auch der Minister für Ernährung, ländlicher Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, sowie Landrat Dr. Achim Brötel anwesend sein. Eine Jubiläums-Nistkastenaktion wird am heutigen Dienstag durchgeführt. Hierbei werden im Schloss in Merchingen um 10.30 Uhr die Grundschulkinder der 4. Klasse unter Anleitung des Nabu zahlreiche Nistkästen zusammenbauen, die sie später in ihren Gärten aufhängen können.