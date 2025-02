Binau. (cha) Die "Weffze" hatten eingeladen – und das närrische Volk kam zahlreich: Sitzungspräsident Uwe Baumann freute sich am Samstagabend über einen voll besetzten Narrentempel und rund 200 Akteure, die er zur Prunksitzung und damit zum Höhepunkt des Binemer Karnevals begrüßen durfte.

Die Bühne vor dem Narrenschiff war gleich zu Beginn gut gefüllt, die Lokalmatadoren zogen ein: Jugendgarde, Juniorengarde und große Garde zeigten sich dem Publikum, ehe die Sitzung mit dem Schlager "Karneval in Binau" – vom Präsidenten persönlich intoniert – eröffnet wurde. Ein Heimspiel hatte dann der erste Showact des Abends, die Jugendgarde der Weffze wirbelte zu Kölschem Liedgut über die Bühne. Kathrin Landgraf und Lisa Gebhard-Baumann hatten als Trainerinnen dafür gesorgt, dass die Schritte und Figuren saßen, unterstützt wurden sie dabei von Nele Ihrig und Lena Landgraf.

Weiter ging es mit Lea Kopp, dem Tanzmariechen der Siglinger Marktflecken, die zu klassischer Gardemusik akrobatisch über die Bühne fegte. Damit dies gefahrlos möglich war, sorgten zwischendurch immer wieder die von Baumann als "Mobbing-Beauftragte" betitelten Mitglieder des Elferrates mit dem namensgebenden Werkzeug.

Die Juniorengarde lieferte tänzerisch überzeugend ab, während es für Sitzungspräsident Uwe Baumann (rechts, mit Urkunde) eine überraschende Auszeichnung gab. Christian Hafner

Stammgäste in Binau sind die Tanzgruppen der FG "Fideler Aff" aus Walldürn, in diesem Jahr vertreten mit der Prinzengarde und der großen gemischten Schautanzgruppe. Die zeigte unter dem Motto "Chaos der Gefühle" eine top Performance: Synchrone Schritte, Hebefiguren, Flugeinlagen: Der Auftritt hatte alles, was modernen Schautanz ausmacht. Zuvor zeigte aber Nele Ihrig, das Tanzmariechen der Hausherren, dass auch sie ihr Handwerk versteht. Nach einem schwungvollen Einzug und einem gelungenen Auftritt hatte sie sich den Applaus des Publikums und das Lob des Präsidenten als Aushängeschild des Vereins redlich verdient, in den Dank natürlich eingeschlossen: Lisa Gebhard-Baumann als Trainerin.

Nebenbei wurde im Rahmen der Sitzung auch klar, dass die Dorfgemeinschaft in Binau funktioniert: Die Gardemädchen überreichten dem Vertreter des FC Binau einige Flaschen ihres Weffze-Saftes als Dankeschön für die Trainingsmöglichkeiten beim FC, als der übliche Probenraum nicht verfügbar war. Und auch der Dank an den Schützenverein durfte nicht fehlen, der die Karnevalisten von Anfang an unterstützte und für die Bewirtung im Saal sorgte. Apropos Dank: Dankesworte und eine Urkunde erhielt auch ein sichtlich überraschter Uwe Baumann für sage und schreibe 25 Jahre Tätigkeit im Vorstand der Weffze.

Die Reihenfolge des Programms wurde dann etwas durcheinandergewirbelt, da hieß es "Life is Life" – und weiter ging’s. Und zwar mit der Garde der Hausemer Windbeutel, die zu Klängen von 90er-Jahre-Euro-Dance-Klassikern tanzte. Diese musikalische Stilrichtung sowie Malle-Hits sind offenbar der neue Standard auch im Gardetanz und waren in Binau des Öfteren zu hören.

Nur schwer zu hören, zumindest in Teilen des Narrentempels, war die Bütt von Tanja Braunagel vom FV Freibier Sulzbach. Für reine Sprachausgabe war die Soundanlage nicht optimal ausgelegt, die Stimmung im Saal entsprechend unruhig. Davon ließ sich die Akteurin aber nicht unterkriegen, in den vorderen Reihen kamen ihre Gags aus Eheleben, Beruflichem und der lieben Nachbarschaft prima an – und sicherten den verdienten Applaus. Das technische Manko fiel bei den Tänzen nicht ins Gewicht, hier war die Stimmung prima: Ob bei Tanzmariechen Loona Ehrmann von den Windbeuteln, die zu "Highway to Hell" klasse ablieferte, der Teenager-Garde von Freibier Sulzbach oder der Juniorenschautanzgruppe aus Walldürn, die einen Auftritt "made in USA" aufs Parkett zauberte, Sternenbanner und Freiheitsstatue inklusive.

Ganz ohne Lautsprecher und Verstärker kam der Spielmannszug aus Lohrbach aus, der mit "Major Tom" oder dem aktuellen Hit "Wackelkontakt" den Saal zum Beben und das Publikum auf die Stühle brachte. Dass die Truppe als "Schorlemafia" angekündigt wurde, tat der Stimmung dabei keinen Abbruch.

Die Guggenmusik markierte in etwa die Halbzeit des Programms, was folgte, waren weitere tolle Darbietungen von Tanzgruppen befreundeter Vereine. Beispielsweise die Teenagergarde der Mondspretzer aus Waldmühlbach oder die Brautanzgruppe des FV Freibier Sulzbach. Mit einem aufwendigen Bühnenbild konnte die große Tanzgruppe ebenso punkten wie mit ihrem tänzerischen Können, die Fabelwesen, Blumen und tanzenden Bäume wurden für ihren Auftritt mit Standing Ovations belohnt.

Genauso lautstark fiel der Applaus für die einheimische Juniorengarde aus. Die von Tamara Hartmann und Sabine Miethke trainierten Mädchen (Betreuerin: Kerstin Ihrig) lieferten ab, die Hits der 80er-Jahre sorgten für Stimmung im Saal und provozierten zum ersten Mal am Abend "Zugabe, Zugabe"-Rufe. Bei der Großen Garde der Weffze dann das gleiche Spiel: Nach dem starken Auftritt vehementes Einfordern einer Zugabe, die kurzerhand von den Tänzerinnen, die sich selbst trainieren, improvisiert wurde.

Weiter ging es mit Programmpunkten der KG "Neckario" Neckarelz, dem Patenverein der Gastgeber. Tanzmariechen Mirja Reichert und die Schautanzgruppe "Just for Fun" übernahmen die Bühne, Letztere unter dem Motto "Moulin Rouge is in Town" – Can Can inklusive.

Mit großen Schritten ging es nun Richtung Finale, das von der Schautanzgruppe des FC Asbach eingeleitet wurde. Ihre Revolution im Klassenzimmer verlief friedlich, die Mondspretzer-Garde aus Miehlboch ließ bereits beim Einzug zu "Bella Napoli" die Stimmung kochen.

Aber letztlich war das nur Vorgeplänkel für die "Crazy Bees": Die Schautanzgruppe der Binemer Weffze machte sich als Piratinnen auf Schatzsuche zu Klängen aus dem Fluch der Karibik oder von Santiano. Dass die Schatzsuche erfolgreich war und vom Publikum gefeiert wurde, versteht sich von selbst. Zumal alles eigenständig einstudiert worden war, ohne Unterstützung einer Trainerin. Nach der verdienten Zugabe holte Sitzungspräsident Uwe Baumann nochmals alle Aktiven auf die Bühne und leitete zu den Klängen von "Karneval in Binau" zum gemütlichen Teil des Abends über.