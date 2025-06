Adelsheim. (pm) Prominenter Besuch war am Wochenende in Adelsheim: Die Schauspielerin Eva Mattes, die unter anderem durch ihre Rolle als Tatort-Kommissarin Klara Blum oder auch als Frau Rotkohl in der beliebten Kinderfilmreihe "Das Sams" bekannt wurde, besuchte die Sonnwendfeier der Freiwilligen Feuerwehr Adelsheim.

Als Besucherin des Freiherrn von Adelsheim ging sie mit diesem aufs Fest. Ohne offizielle Ankündigung mischte sich Eva Mattes unter die zahlreichen Gäste der traditionellen Sonnwendfeier. Bei Feuer und geselliger Stimmung genoss sie das Fest wie jede andere Besucherin auch. Trotz ihrer Zurückhaltung ließ sie es sich nicht nehmen, auf freundliche Bitten hin für einige Fotos mit Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung zu stehen – ganz entspannt und mit einem Lächeln.

Eva Mattes zählt zu den profiliertesten Schauspielerinnen Deutschlands. Ihre Filmkarriere begann früh – als Kind lieh sie Figuren wie Pippi Langstrumpf ihre Stimme, später arbeitete sie mit Regiegrößen wie Rainer Werner Fassbinder und Werner Herzog zusammen. Heute ist sie weiterhin auf Theaterbühnen, in Hörbuchproduktionen und literarischen Lesungen aktiv.