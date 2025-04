Osterburken. (F) Die Vorbereitungen für den 15. Stadtlauf, der an Muttertag, 11. Mai, unter dem Motto "Run for More – Run for children – Run for Kinder- und Jugenddorf Klinge" stattfinden wird, gehen in die heiße Phase.

Mit den gesamten Startgeldern der Veranstaltung möchte man dem Kinder- und Jugenddorf dabei helfen, mit dem Projekt "Careleaver" Jugendliche auf den Übergang in ein