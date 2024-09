Osterburken. (RNZ) Das Wikingerfest entführt seine Gäste in die Zeit der mutigen Nordmänner und Nordfrauen. Wie jedes Jahr am dritten Wochenende im September wird Geschichte im Mittelalterpark Adventon lebendig: Zahlreiche Darsteller in originalgetreuen Gewändern erwecken das Leben der Wikinger mit ihren Bräuchen, Handwerkskünsten und kulinarischen Spezialitäten zum Leben.

Ein historischer Markt lädt zum Bummeln und Staunen ein. Hier präsentieren Handwerker und Händler ihre Waren: von handgefertigten Schmuckstücken über kunstvoll gestaltete Waffen bis hin zu traditionellen Gewändern. Für das leibliche Wohl sorgen Stände mit deftigen Speisen und erfrischenden Getränken.

Den musikalischen Rahmen des Festes bilden traditionelle nordische Klänge. Die Musikgruppe "Poeta Magica" sorgt mit Trommeln, Flöten und Harfen für die passende Stimmung. Am Abend wird das Fest an der großen Feuerschale der Taverne fortgesetzt. Mit Lagerfeuer und den Geschichten des Tages klingt der Tag dort langsam aus.

Info: Osterburken, Samstag, 21., und Sonntag, 22. September, 11 Uhr, Mittelalterpark Adventon, Marienhöhe. Eintrittskarten für 8 Euro (Kinder 5 Euro, jedes zweite Kind einer Familie frei) an der Tageskasse. Weitere Infos online auf www.adventon.de.