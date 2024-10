Osterburken-Bofsheim. (dore) "Mitte November ist die Maßnahme bautechnisch definitiv abgeschlossen", informiert Bauleiter Luca Gebauer vom Ingenieurbüro Walter Ingenieure zu den Arbeiten im Bofsheimer Kirchweg.

"Endlich", werden sich die Einwohner wohl denken, denn ursprünglich war eine deutlich frühere Fertigstellung geplant gewesen. Doch zwischenzeitlich stand die Baustelle über acht Wochen am Stück still, weil die BBV lange Zeit kein grünes Licht für die Verlegung der Glasfaser-Leerrohre gegeben hatte.

Dazu kamen noch drei Wochen Urlaubszeit der bauausführenden Firma Schwarz aus Ingelfingen, in der die Arbeiten ebenfalls ruhten. Die hätten sich im ursprünglichen Zeitplan aber gar nicht ausgewirkt, da der Kirchweg bis dahin eigentlich schon hätte fertiggestellt sein sollen. Wären da nicht die Verzögerungen durch die BBV gewesen.

Die Mikrorohre und Mikrorohrverbände für das schnelle Glasfaserinternet wurden mittlerweile verlegt. "Das Einblasen der Glasfaserkabel findet zu einem späteren Zeitpunkt statt, der noch unbekannt ist. Somit haben lediglich die Verlegearbeiten stattgefunden. Das Einblasen der Glasfaserkabel ist Sache der BBV", erklärt Gebauer.

Die Baustelle an sich liegt aber in den (aller)letzten Zügen. Es müssen nur noch die Pflasterarbeiten im verkehrsberuhigten Bereich (vor der Kirche und dem Kindergarten) abgeschlossen werden – und "die taktilen Bodenindikatoren, sprich die Blindenleitplatten (Rippenplatten) und die Noppenplatten für die Aufmerksamkeitsfelder". Im verkehrsberuhigten Bereich gelte dann "Schrittgeschwindigkeit, somit zwischen 7 und 10 km/h", so Gebauer.

Im Zuge der Maßnahme wurde der komplette Straßenoberbau (inklusive Schachtabdeckungen) erneuert. Die Arbeiten im Kirchweg haben sich von der Kreuzung Waldstraße über die Kreuzung Schwanenstraße bis zur Kreuzung Rinschbachstraße erstreckt. Dort, wo es die Straßenbreite zulässt, wurde auch ein Gehweg gepflastert.

Dem Kirchweg kommt in Bofsheim eine wichtige Bedeutung zu – nicht nur für die Anwohner, die seit Beginn der Arbeiten im April schwer zu ihren Häusern gelangen – sondern auch wegen des evangelischen Kindergartens und der Kirche.