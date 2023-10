Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal

Mitmachen, genießen und dabei erleben, was der Naturpark Neckartal-Odenwald alles kann. Das ist sozusagen das Programm der Naturparkmärkte, die immer wieder an anderen Orten im Naturpark-Gebiet für besondere Momente sorgen. Am Sonntag gastierte der Tross mit 48 Ausstellern zum ersten Mal in Obrigheim. Fotos: Kottal