Oberzent. (zg/red) Der Verein Generation Oberzent (GO!) hat Anfang April wieder ein Repair-Café im Bühnensaal des Bürgerhauses in Beerfelden veranstaltet, dessen Angebot von den Besucherinnen und Besuchern rege genutzt wurde. Seit dem Start des Repair-Cafés im Jahr 2019 steht hier das Motto "Reparieren statt wegwerfen" im Vordergrund und so hatten die Reparateure auch dieses Mal wieder jede Menge zu tun.

Auf den Tischen lagen wieder unzählige Geräte wie zum Beispiel Staubsauger, CD-Player, alte Uhren, Saugroboter, Stabmixer, Radios, Kaffeemaschinen und Wasserkocher. Über 80 Prozent der Geräte sei erfolgreich wieder instandgesetzt werden, sagen die Veranstalter. Für die Reparateure Thomas Glaser und Dieter Ludebühl erwiesen sich die drei vom Verein selbst angeschafften Lupenleuchten als hilfreiche Unterstützung. Generatio Oberzent kann nicht von der Bundesförderung für Repair-Cafés profitieren, da der Verein wegen Personal- und Planungsaufwand nur drei Termine pro Jahr anbieten kann. Für eine Förderung wären jedoch mindestens vier Termine erforderlich.

Während der Reparatur konnten sich die Besucherinnen und Besucher bei Kaffee, Kuchen und netten Gesprächen die Zeit vertreiben. Einige Anwesende mussten jedoch auf den nächsten Termin des Repair-Cafés vertröstet werden, da die Zeit nicht für alle Reparaturprojekte ausreichend war. "Mittlerweile haben wir einen sehr guten Zuspruch. Nur die Zeit reicht leider all zu oft nicht aus.", sagt Gabi Weber, 2. Vorsitzende des Vereins GO!. "Daher wäre es schön, wenn sich noch weitere Reparateure melden würden, die uns hin und wieder unterstützen könnten.", Gabi Weber verantwortet bereits seit Beginn die Organisation des Projekts.

Das Repair-Café findet einmal im Frühjahr und zweimal im Herbst statt. Mit einer größeren Anzahl an Unterstützerinnen und Unterstützern würde der Zeitaufwand für die Helferinnen- und Helfer auf rund vier Stunden pro Termin sinken – eine lobenswerte Investition für eine gute Sache.

Info: Mögliche Unterstützer können sich bei Gabi Weber unter Telefon 06068/3340 (ab 16 Uhr) oder per E-Mail an info@generation-oberzent.de direkt an GO! wenden.