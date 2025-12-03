Mittwoch, 03. Dezember 2025

zurück
Nur auf der Durchreise?

Wolf reißt Reh in Höpfingen

Der Wildtierbeauftragte geht nicht von Konsequenzen für Tierbesitzer und Jäger der Region aus.

03.12.2025 UPDATE: 03.12.2025 12:30 Uhr 46 Sekunden
Eine Genprobe hat bestätigt, dass Ende Oktober ein Wolf bei Höpfingen ein Reh gerissen hat. Symbolfoto: Janek Mayer

Höpfingen. (jam) Ein totes Reh, das ein örtlicher Jäger am 25. Oktober bei Höpfingen gefunden hat, ist von einem Wolf gerissen worden. Das bestätigte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, nachdem es eine Genprobe analysiert hatte. "Wir gehen stark davon aus, dass es sich Ende Oktober um einen durchziehenden Wolf bei uns im Neckar-Odenwald-Kreis gehandelt hat", sagt der Wildtierbeauftragte Tobias Kuhlmann auf Nachfrage der RNZ. Ihm zufolge hat der nachgewiesene Wolfsriss damit keine unmittelbaren Konsequenzen für Tierbesitzer oder Jäger in der Region. Kuhlmann warnt dennoch: "Prinzipiell sollten Tierbesitzer immer mit dem Auftreten von einzelnen Wölfen in unserer Region rechnen und daher möglichst vorab schon Herdenschutzmaßnahmen treffen."

Seit Oktober gab es ihm zufolge keinen weiteren bestätigten Nachweis eines Wolfs im Landkreis. "Wichtig ist es jedoch, dass Hinweise immer gemeldet werden", sagt Kuhlmann. Nur so könne er als Wildtierbeauftragter die Hinweise prüfen und gegebenenfalls bestätigen. Im vorliegenden Fall konnte das FVA-Wildtierinstitut den Wolf letztlich nur nachweisen, weil der Jäger den Fund zeitnah gemeldet hat und Kuhlmann das gerissene Reh somit unmittelbar untersuchen und eine Genprobe entnehmen konnte. "Diese Abläufe sind sehr wichtig, da nur auf diesem Weg gesicherte Wolfsnachweise geführt und bestätigt werden können", merkt der Wildtierbeauftragte an.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.