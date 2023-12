Neunkirchen. (zg) Er leitete nicht nur lange Zeit die Geschicke seiner Heimatgemeinde Neunkirchen, sondern engagierte sich auch stark in Hilfsorganisationen – seinen Ruhestand hat er sich redlich verdient.

Doch für Hermann Vogt ist damit das Engagement noch lange nicht beendet. Noch heute ist er im Vorstand des DRK-Ortsvereins aktiv. Allein das wäre eigentlich schon Grund genug zum Feiern. Am heutigen Freitag hat er noch einen weiteren Grund: Er feiert seinen 80. Geburtstag.

Auch Neunkirchen lässt es sich nicht nehmen, dem Ehrennadelträger in Gold zum Geburtstag zu gratulieren. Damit verbunden ist auch ein Rückblick auf das Leben des Jubilars. Am 8. Dezember 1943 wurde er als erstes Kind der Eheleute Max und Elisabeth Vogt in Neunkirchen geboren. Dort verbrachte er auch seine Jugend- und Schulzeit.

Nach Abschluss der Volksschule begann Hermann Vogt am 1. April 1958 bei der Gemeinde Neunkirchen seine Lehre in der Verwaltung. Anschließend war er viele Jahre in verschiedenen Verwaltungen als Sachbearbeiter tätig und legte die Prüfung für den gehobenen Verwaltungsdienst ab. Im September 1984 wählten die Bürger der Gemeinde Neunkirchen Vogt zu ihrem Bürgermeister. Sowohl Neunkirchen als auch Neckarkatzenbach haben sich unter seiner Regie gut weiterentwickelt. Vieles hat der Jubilar in seiner 16-jährigen Amtszeit durch sein engagiertes Wirken und sein Gespür auf den richtigen Weg gebracht.

Zu seinen Verdiensten zählen unter anderem der dorfgerechte Ausbau der Ortsdurchfahrt in Neckarkatzenbach, die Erschließung neuer Baugebiete, die Schaffung von Sportanlagen, der Bau von Schulparkplätzen, die Erweiterung der Turnhalle und vieles mehr. Auch bei der Erstellung eines historischen Bildbandes über Neunkirchen war er fleißig dabei.