Neckarelz/Heidenheim. (lu) "Wir [...] bieten zukunftssichere Arbeits- und Ausbildungsplätze in den Bereichen Handel und Handwerk", schreibt der Raumausstatter TTL Süd (TTL OP) auf seiner Internetseite. Klingt gut, doch die Realität sieht ganz anders aus: Das Heidenheimer Traditionsunternehmen, das auch in Neckarelz eine Filiale betreibt, ist zuletzt in erhebliche wirtschaftliche Schieflage

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote