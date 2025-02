Neckar-Odenwald-Kreis. (schat/stk) Mit Rückenwind aus ihrem Wahlkreis geht Nina Warken (CDU) ihre Aufgabe in Berlin an. Am Tag nach der Bundestagswahl hat die RNZ bei der bestätigten Abgeordneten nachgefragt, wie es nun weitergeht und was die Wähler erwarten dürfen.

"Die Arbeit geht morgen los", sagten Sie am Sonntagabend im Gespräch mit der RNZ. Was stand am Tag nach