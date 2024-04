> Kunsthandwerkermarkt, Mosbach: Die Erlebnismarktsaison wird mit dem Kunsthandwerkermarkt, dem wiederum ein französischer Markt angeschlossen ist, am Samstag und Sonntag in der Mosbacher Altstadt eingeläutet. Altes, traditionelles Handwerk und feines Kunsthandwerk werden präsentiert, wobei sich die Kunsthandwerker direkt vor Ort über die Schulter schauen lassen. Original-Spezialitäten aus dem Nachbarland verführen auf dem französischen Markt auf dem Kirchplatz zu kulinarischen Streifzügen.

Mit einer Spielstraße für Kinder sowie einer Mitmach- und Frühlingswerkstatt ist an alle großen und kleinen Besucher gedacht. Die Mosbacher Fachgeschäfte haben ebenfalls am Sonntag geöffnet und bieten zwischen 13 und 18 Uhr die Möglichkeit zum entspannten Einkaufsbummel in der frühlingshaft geschmückten Stadt.

> "Rave in Bloom", Hainstadt: "Lieber Liebe und Bass statt Hetze und Hass" lautet das Motto, wenn Hainstadt das Epizentrum der elektronischen Musik wird. Dazu wird am Samstag die Mehrzweckhalle zur Eventlocation der Extraklasse verwandelt. Und auch das Line-up hat es in sich: Mit "Lui Ree", "AMAX", "DUB Flavour" und DJ "QT" wird tanzend in den Frühling gestartet. Eine aufwendig gestaltete und stimmungsvolle Lightshow, gepaart mit fettem Sound, rundet die Sache ab. Die Türen der Mehrzweckhalle werden um 20 Uhr geöffnet.

> Walderlebnispfad, Buchen: Entlang der Morre schlängelt sich der Walderlebnispfad auf rund drei Kilometern durch den Wald zwischen Buchen und Hollerbach und zurück. An den Erlebnisstationen können sich Kinder ausprobieren, balancieren, hüpfen und musizieren oder bei einem gemütlichen Spaziergang den Wald entdecken. Informationstafeln erklären die Bäume und die Besonderheiten der Landschaft. Startpunkte sind am Hollersee oder am Großen Roth (am Pfadfinderheim).

> "Mama geht tanzen", Buchen: "Mama geht tanzen" heißt es am Samstag im "Halli Galli" in Buchen. Die bundesweit bekannte Veranstaltungsreihe macht damit wieder im Neckar-Odenwald-Kreis Station. Ab 20 Uhr startet der Tanzabend für Mütter mit dem Ziel: Ausgehen und sich einfach gut dabei fühlen!

> "Magie der Stimmen", Heilbronn: Mehrere Bühnen, hunderte Stimmen von verschiedenen Chören und ganz unterschiedliche Musik – das ist "Magie der Stimmen", wo am Sonntag sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei ist. Zwischen 13 und 18 Uhr erklingen auf den vier großen Bühnen und in der Hafenmarktpassage allerlei Stimmen. Von Klassik bis Pop ist alles dabei. Auch das Einkaufen wird an diesem Sonntag zum Erlebnis. Der Heilbronner Handel ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet und hat sich besondere Aktionen für die Kunden ausgedacht.

> "GartenLust", Kreuzwertheim: Auf der Verkaufsausstellung und Gartenmesse "GartenLust" präsentieren sich von Freitag bis Sonntag zahlreiche Aussteller auf Schloss Kreuzwertheim mit ihren Produkten und Dienstleistungen und zeigen ein niveauvolles und vielseitiges Angebot, das über Pflanzen, Garteneinrichtungen, Kunsthandwerk und Wohn- sowie Gartenaccessoires bis hin zu Schmuck und Textil reicht.

Ein interessantes und unterhaltsames Rahmenprogramm mit verschiedenen Vorträgen und musikalischer Umrahmung ergänzt das Angebotsspektrum der "GartenLust", die täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist.