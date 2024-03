> Rockschuppen-Party, Hainstadt: Rockmusik vom Feinsten gibt es bei der Rockschuppen-Party von "Regenbogen 2", die am Samstag um 21 Uhr in Hainstadt steigt. Mit 80er und 90er-Rock bringt DJ Pfeffer die Mehrzweckhalle zum Beben.

Und weil eine legendäre Nacht auch an den Kräften zehrt, werden "Blackout Eventmanagement & More" unter anderem mit einer 40 Meter langen Theke sowie leckeren Stärkungen keine Wünsche offen lassen. Tickets gibt es in Buchen bei der Tankstelle Englert und Katja Steimer Telekommunikation sowie in Hainstadt in der Bäckerei Zuckerbeck und bei "Blackout Eventmanagement".

> Frühlingsmarkt, Buchen: Die Buchener Fußgängerzone wird am Samstag von 10 bis 16 Uhr in eine frühlingshafte Marktmeile verwandelt, mit welcher der beliebte Wochenmarkt, der jeden Samstag vor dem Alten Rathaus stattfindet, erweitert wird.

Die Besucher erwartet eine breite Auswahl frühlingshafter Artikel: von exklusiven Dekorationsartikeln über kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu regionalen Produkten sowie Werken von Hobbykünstlern und Handwerkern aus der Umgebung. Anlässlich des Frühlingsmarkts öffnen die Buchener Einzelhändler an diesem Tag ihre Türen bis 16 Uhr und präsentieren die neuen Frühlingskollektionen.

> Rockparty, Höpfingen: Eine Rockparty der Extraklasse steigt am Samstag in der Obst- und Festhalle: Beim "Classic Rock Tribute" gibt die sechsköpfige Band "Come Together" den Ton an – und der Erlös des Konzerts kommt in voller Höhe dem Verein "Pro Bad" zugute, um den Erhalt des beliebten Familienbads zu sichern.

Zum Repertoire gehören Lieder bekannter Formationen wie "Led Zeppelin", "Black Sabbath", "Deep Purple", "Kansas", "Foreigner", "Styx" und "Genesis" – wobei es sich freilich nur um eine kleine Auswahl dessen handelt, was das Publikum erwartet. Das Konzert beginnt um 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr). Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

> "Dürmer Frühling", Walldürn: Entspannt einkaufen, bummeln und genießen – unter diesem Motto lädt die Wallfahrtsstadt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum Frühjahrseinkauf ein. Neben den aktuellsten Modellen der Autohäuser präsentieren die Walldürner Händler ihre Frühjahrskollektionen, und Kunsthandwerker stellen ihre Frühlings- und Osterdeko sowie Selbstgemachtes aus. In der Innenstadt sind Osterhasen des Stadtmarketings "Walldürn gemeinsam" unterwegs, und ein Bewegungsparcour und eine Hüpfburg in der Adolf-Kolping-Straße laden zum Mitmachen ein.

> Gewerbeschau, Neckarelz: Nach einem Jahr Pause öffnet die Gewerbeschau "Neckar & Elz Aktiv" am Wochenende wieder ihre Pforten. Die Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr in und rund um die Pattberghalle. Die Besucher erwartet eine umfangreiche Ausstellung mit nahezu 60 Ständen von Handwerk, Dienstleistern, Einzelhandel und Versicherungen.

Autohäuser zeigen ihre neuesten Modelle, einschließlich Elektrofahrzeugen. Auch Nutzfahrzeuge, Freizeitmobile und Fahrräder werden vertreten sein. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Bauen, Umbauen und Renovieren. Zahlreiche Unternehmen zeigen die neuen Trends rund um Baustoffe, Bodenbeläge, Ofenbau, Haustüren, Markisen, Innenraumgestaltung, Zäune und Gartengestaltung. Verschiedene Dienstleister rund um Gesundheit und Versicherungen runden das Angebot ab.

Im Außenbereich der Pattberghalle geben Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz einen Einblick in ihre Arbeit. Für die kleinen Besucher werden der Verein Nobody’s Perfect eine Hüpfburg und die DPSG-Pfadfinder eine Spielstraße aufbauen.

> Ostermarkt mit "Streetfood"-Festival, Wertheim: Zahlreiche Stände mit Handwerklichem und Dekorativem, ein Streetfood-Festival, eine Neu- und Gebrauchtwagenschau sowie einen verkaufsoffenen Sonntag bietet der Wertheimer Ostermarkt. Die zahlreichen Stände, die vor allem handwerkliche Artikel und Dekoratives anbieten, sind am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Ostermarkt ist mit einem dreitägigen Streetfood-Festival und der Auto- und Mobilitätsmesse auf dem Mainparkplatz kombiniert. Beide Veranstaltungen sind am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Samstag können ab 11 Uhr zudem auf dem Neuplatz gebrauchte Fahrräder, Roller, Dreiräder und Kinderfahrzeuge aller Art auf einem Fahrradbasar erworben werden. Die Geschäfte in der Wertheimer Innenstadt laden am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln ein. Bastelaktionen und Burgziegen, Kindertanz und Karussell, Osterhase und Osterkörbchen machen den Sonntag zu einem Aktionstag für die ganze Familie.

Am Sonntag gibt es wieder Bootstransfer zwischen den Mainparkplätzen Kreuzwertheim und Wertheim. Auch die Wertheimer Museen beteiligen sich mit verschiedenen Aktionen am Programm des Ostermarkts. Im Glasmuseum ist am Samstag "Tag der offenen Tür" bei freiem Eintritt.