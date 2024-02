> "Sido", Buchen: "One Night With" bringt das "USTA Soundsystem" ("Sido" & DJ "Desue") nach Buchen. Mit Hits wie "Mein Block", "Tausend Tattoos" oder "Bilder im Kopf" ist "Sido" einer der wohl erfolgreichsten Rapper Deutschlands und macht nun Halt im "Halli Galli". Gemeinsam mit DJ "Desue" ist er bereit für eine tanzende Menge und feinste Musik in Clubatmosphäre. Tickets gibt es online unter www.theticketshop.de. Einlass ist ab 22 Uhr.

> Kinderbasar, Eberstadt: Mit dem Frühjahrskinderbasar findet der erste Basar der Saison statt. Am Sonntag öffnen sich von 13.30 bis 15.30 Uhr die Türen der Eberstadter Sporthalle für alle Schnäppchenjäger. Für das leibliche Wohl werden Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke zum Verkauf angeboten.

> Ausstellungen Würth-Museen: Die Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall präsentiert täglich von 10 bis 18 Uhr fotografische Porträts namhafter Künstlerinnen und Künstler. In der Kabinettausstellung zeigt die Fotosammlung "Platen" das "Who’s Who" des 20. Jahrhunderts: Von Max Beckmann bis Andy Warhol, von Pablo Picasso oder Niki de Saint Phalle bis Yves Klein.

Mit dem Titel "It’s Terrific!" überschrieb Kurt Schwitters (1887 – 1948) seine 1944 im britischen Exil geschaffene Collage aus Papierschnipseln, Buchstaben und Anzeigemotiven. Der spannende Neuzugang der Sammlung Würth gibt Sound, Struktur und Titel der opulenten Sammlungsausstellung vor. Die Ausstellung "Terrific" im Museum Würth 2 in Künzelsau ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

> Katzenbuckel-Therme, Waldbrunn: Die Seele baumeln lassen, vom Alltag abschalten und die Ruhe genießen – all das ist in der Katzenbuckel-Therme möglich. Verschiedene Becken im Innen- und Außenbereich mit verschiedenen Temperaturen warten auf die Badegäste. Und auch an die kleinen Besucher ist mit einem Kinderbecken und einer Elefantenrutsche ins 34 Grad warme Wasser gedacht. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr.