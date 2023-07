> Weltkulturenfest, Mosbach: Zur Eröffnung des Mosbacher Sommers gibt es am Sonntag von 11.30 bis 19 Uhr ein Wiedersehen mit dem Weltkulturenfest. Dabei heißt es: tanzen, feiern, lachen, leben, schlemmen und reden – und das unter vielfältigsten Kulturen und Nationen. Los geht es mit einem interreligiösen Friedensgebet, um Menschen und Religionen zu einen. Im Anschluss folgt ein vielfältiges Programm, welches von diversen Vertretern der Länder und Kulturen präsentiert wird. Auf eine kulinarische Weltreise laden zahlreiche Getränke- und Essensstände ein, die den Geschmacksnerven exotische, aber auch bekannte Noten näherbringen.

> Grünkernfest des Odenwälder Freilandmuseums, Gottersdorf: Wie der Grünkern früher – vor der Erfindung moderner Landmaschinen – geerntet wurde, zeigt das Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf am Sonntag, 16. Juli, im Rahmen des Grünkernfests. Am Vormittag wird ab 10 Uhr der Grünkern mit der Sichel von Hand geerntet und durch das sogenannte Reff gezogen. Den Darrprozess führt das Museum am Grünkernfest ebenso vor. Um 10.30 Uhr findet am Sonntag zudem eine Wildkräuterführung durch das Museumsgelände statt.

Treffpunkt für diese Führung ist am Brunnen vor der Gaststube im Haus Liebig. Die Kräuterführung findet auf Spendenbasis statt. In der Baugruppe Odenwald kann an diesem Tag Schönes aus Stoff bewundert werden. Es werden Wildkräuterprodukte angeboten, und in der Scheune aus Lampenhain kann man beim Besticken von Stoffen zusehen. In der Dreschhalle aus Bürgstadt werden ab 11 Uhr Grünkernspezialitäten serviert.

> Kurparkfest, Bad Mergentheim: Das Kurparkfest mit abendlicher Illumination findet am morgigen Samstag ab 15 Uhr statt. Fast 15.000 Kerzen flackern dabei abends bunt auf den Wiesen und verwandeln den Kurpark in eine fantastisch leuchtende Welt. Für die richtige Partystimmung sorgen verschiedene Bands und Musikgruppen auf insgesamt vier Aktionsbühnen mit Musikrichtungen von Blues und Soul über Pop und Rock bis hin zu klassischen Klängen. Für kleine Gäste gibt es eine Kindereisenbahn und zwei Hüpfburgen (eine davon speziell für Kleinkinder).

> Montmartre Flair, Bad Wimpfen: Französisches Ambiente bietet die Stauferstadt am Samstag und Sonntag ganztägig bei freiem Eintritt. Regionale Berufs- und Freizeitkünstler stellen ihre Werke in den verwinkelten Gässchen der Altstadt zur Schau. Von Gemälden über Skulpturen und Plastiken hin zu verschiedener Kleinkunst gibt es allerhand zu entdecken.

> Heidelberg Historic, Rosenberg: Die 27. ADAC Heidelberg Historic kommt am morgigen Samstag nach Rosenberg. Ein 100 Jahre alter Rennwagen, der 1923 am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilgenommen hat, gehört dabei zu den spektakulären Fahrzeugen. Er rollt zusammen mit 180 anderen Oldtimern ab 10 Uhr von Bofsheim kommend zu einer Zeitkontrolle an den Rathausplatz in Rosenberg und von dort weiter nach Ravenstein. Die Durchfahrt der Automobilklassiker dauert rund dreieinhalb Stunden. Der Heimat- und Kulturverein bietet auf dem Schulhof eine Bewirtung mit Snacks, Getränken sowie Kaffee und Kuchen an.

> Sportfest des VfR, Scheidental: Das Sportfest des VfR mit Gemeindepokal und Dart-Turnier startet am heutigen Freitag ab 21 Uhr mit der Summer-Dance-Party von "Amax". Am Samstag ist Rock-Abend mit "Borderline". Zum Abschluss am Montag unterhalten die "Schloßauer Musikanten". Sport ist am Freitag ab 18 Uhr sowie samstags und sonntags ganztägig geboten. Am Montag gibt es ab 18 Uhr AH-Fußball und das Gemeindepokalendspiel. Ein Kindernachmittag mit den Spielplatzpiraten startet am Montag ab 15 Uhr.

> Sportfest des SV, Großeicholzheim: Das Sportfest des SV Großeicholzheim bietet am heutigen Freitag einen Straßen-Cup sowie Fußballspielen am Samstag, Sonntag und Montagabend. Die "Welcome-Sommer-Party" mit DJ "Pasc" findet am Samstag ab 21 Uhr statt (Eintritt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro von 21 bis 22 Uhr). Über die Mittagszeit ist für die Bewirtung auch montags geöffnet. Am Samstag- und Sonntagnachmittag hat die Kaffee-Bar im Sportheim auf der Terrasse geöffnet.

> Schlachtfest der "Schnapsbrenner", Höpfingen: Das Schlachtfest der FG "Höpfemer Schnapsbrenner" startet am morgigen Samstag an der FG-Halle mit einem Bierabend, den die Trachtenkapelle Höpfingen ab 18 Uhr umrahmt. Am Sonntag lockt der Mittagstisch mit Köstlichkeiten aus der Schlachtküche. Zudem gibt es neben Kaffee und großer Kuchenauswahl Spiel und Spaß für kleine Gäste. Am Montag bietet die Festküche das gewohnte Programm, auch für die Mittagspause der Mitarbeiter örtlicher sowie umliegender Firmen.

> Sportfest der Eintracht 93, Walldürn: Das Sportfest der Eintracht 93 beginnt am heutigen Freitag um 18 Uhr auf dem Sportgelände Süd mit einem Spiel der Traditionsmannschaften. Den Samstag und Sonntag dominieren dann die Turniere des Nachwuchses. Am Samstag um 18 Uhr gibt es eine "Eintracht-Neun-Meter-Gaudi" mit After-Show-Party. Das Sportfest klingt am Montag mit einem Mittagstisch für alle ab 11.30 Uhr aus.

> Jubiläum des MC "Wolfshaupt Erftal", Schweinberg: Sein 33-jähriges Bestehen feiert der MC "Wolfshaupt Erftal" am morgigen Samstag. Ab 20 Uhr spielt auf dem Clubgelände (Schweinberger Hof 3) die Band "Fallen Beat". Der Eintritt ist frei, Möglichkeiten zum Camping sind vorhanden.

> Fischerfest des Sportfischervereins, Hardheim: Das Fischerfest des Sportfischervereins Erftal findet am morgigen Samstag ab 17 Uhr an der Fischerhütte am Bücholdwiesensee statt. Die Besucher erwartet Live-Musik von "Mojo King & Friends" in angenehmem Ambiente. Für das leibliche Wohl ist unter anderem mit Fischspezialitäten gesorgt.

> Live-Musik im "Alten Wasserwerk", Walldürn: Griechische Livemusik gibt es am morgigen Samstag im "Alten Wasserwerk", wenn ab 18 Uhr die Bouzoukis erklingen. Die drei Musiker Xristos (Bouzouki, Gesang), Panagiotos (Bouzouki, Gesang) und Giorgios (Keyboard, Gesang) versetzen die Besucher in griechische Urlaubsträume. Die passenden kulinarischen Spezialitäten liefert das griechische Team des "Wasserwerks" dazu. Reservierungen unter Tel. 06282/3186996.

> Jubiläum des Musikvereins, Limbach: Das Jubiläumswochenende des Limbacher Musikvereins startet am heutigen Freitag um 18 Uhr mit einem Blasmusikabend auf dem Schlossplatz. Am Samstag steht der Abend ganz im Zeichen der "Nacht der Bars" in der Mehrzweckhalle. Dabei gibt es Musik vom Odenwälder DJ-Duo "Generation Sounds". Der Eintritt ist ab 16 Jahren. Infos zum Vorverkauf und zum Shuttle-Service gibt es unter www.musikverein-limbach.com auf der Internetseite des Musikvereins.

> Konzert von "Aktion Sägewerk", Buchen: Alte Bekannte kommen am morgigen Samstag nach Buchen: Dort spielt um 21 Uhr im Café "Waldeck" die deutsche Punkrockband "Aktion Sägewerk". Wie immer erfreuen die Mitglieder der Band ihre Zuhörer und Fans mit bissigen deutschen Texten.