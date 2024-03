Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Im März ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 12.665 zurückgegangen. Das sind 219 Arbeitslose oder 1,7 Prozent weniger als im Februar und 1220 bzw. 10,7 Prozent mehr als im März 2023. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 3,7 Prozent. In Baden-Württemberg liegt die Arbeitslosenquote wie im Februar bei 4,2 Prozent.

"Da die Arbeitslosenquote jetzt schon im dritten Monat in Folge bei 3,7 liegt, könnte man meinen, auf dem Arbeitsmarkt passiert nicht viel. Doch der Schein trügt. Rund 3000 Menschen haben sich allein im letzten Monat bei uns ab- und angemeldet. Transformation und Digitalisierung verändern die beruflichen Tätigkeiten enorm. Wer mit den Veränderungen Schritt halten will, muss sich beruflich weiterbilden. Das oft zitierte lebenslange Lernen wird immer wichtiger. Das gilt für Beschäftigte und Arbeitslose gleichermaßen. Einen guten Überblick über die vielen Weiterbildungsangebote liefert das neue bundesweite Onlineportal ,Mein NOW‘. Hier findet man auch die Angebote in unserer Region", erklärt Elisabeth Giesen, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Im März wurden 780 neue Arbeitsstellen gemeldet, 176 oder 18,4 Prozent weniger als im Februar und 164 oder 17,4 Prozent weniger als im März 2023. Insgesamt waren 6179 Stellen gemeldet, 308 bzw. 4,7 Prozent weniger als im Februar und 1981 oder 24,3 Prozent weniger als im März 2023. "Die Frühjahrsbelebung fällt sehr mild aus. Von der aktuellen Konjunktur- und Strukturkrise sind der Bau, aber auch Großhandel und Export und damit die Metall- und Elektroindustrie betroffen. Wir spüren das vor allem an einem Rückgang der Stellenangebote, im Jahresvergleich um fast ein Viertel. Trotzdem haben im März über 1000 Arbeitslose einen neuen Arbeitsplatz gefunden", kommentiert Elisabeth Giesen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosenquote wie schon im Februar bei 3,9 Prozent. Im März waren 3133 Menschen arbeitslos gemeldet, 65 oder 2 Prozent weniger als im Februar und 72 oder 2,4 Prozent mehr als im März 2023. 687 meldeten sich arbeitslos, 752 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 166 Stellenangebote gemeldet, 25 oder 17,7 Prozent mehr als im Februar und 19,8 Prozent weniger als im März 2023. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1004, das sind 23,2 Prozent weniger als im März 2023.

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent (Februar: 3,6 Prozent). Im März waren 2698 Menschen arbeitslos gemeldet, 67 oder 2,4 Prozent weniger als im Februar und 243 bzw. 9,9 Prozent mehr als im März 2023. 682 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 753 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 259 Stellen gemeldet, 55 oder 17,5 Prozent weniger als im Februar und 19,3 Prozent weniger als im März 2023. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 1800, das sind 34,5 Prozent weniger als im März 2023.

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung 6458 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung 6207. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung am gesamten Bestand beträgt 51 Prozent.

Von den 3133 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1656 vom Jobcenter Neckar-Odenwald betreut (März 2023: 1662). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1477 Arbeitslose (März 2023: 1399).

Von den 2698 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 1177 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (März 2023: 1169). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis betreuten 1521 Arbeitslose (März 2023: 1286).