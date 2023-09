Neckar-Odenwald-Kreis. (fam) Die Finanzämter werden in den kommenden Wochen an alle Grundeigentümer, die bislang noch keine Erklärung für die Grundsteuer B abgegeben haben, Schätzungsankündigungen versenden. Das schreibt das Finanzamt Mosbach in einer Pressemitteilung. Die Eigentümer seien wiederholt gebeten worden, ihre Erklärung einzureichen.

Nach Verstreichen der sechswöchigen Frist hätten sie nun insgesamt mehr als ein Jahr Zeit gehabt, ihre Erklärung für die Grundsteuer B abzugeben. Im nächsten Schritt werde man nun dazu übergehen, den Grundsteuerwert der betroffenen Grundstücke zu schätzen.

"Die Schätzungen können zuungunsten der Eigentümerinnen und Eigentümer ausfallen", gibt die Behörde in ihrer Mitteilung zu bedenken. Denn die Finanzämter könnten Steuervergünstigungen ohne eine Grundsteuererklärung nicht berücksichtigen – beispielsweise wenn ein Grundstück vorwiegend für eigene Wohnzwecke genutzt wird.

Wer eine Schätzankündigung erhält, könne immer noch seine Grundsteuerklärung abgeben, um eine Schätzung zu vermeiden. Deshalb enthalte jede Schätzungsankündigung noch einmal eine weitere Frist. Die Finanzämter werden dann voraussichtlich ab November die Grundsteuermessbescheide auf Basis von Schätzungen verschicken.

Info: www.grundsteuer-bw.de