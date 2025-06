Von Gabriele Eisner-Just

Neunkirchen. Aufatmen an der Nahwärme-Baustelle Neunkirchen: Ab Montag, 23. Juni, könne der öffentliche Personennahverkehr wieder in gewohnter Weise fließen, sagt Bürgermeister Bernhard Knörzer. "Die Nahwärmeleitungen und Breitbandkabel wurden termingerecht verlegt und die Asphaltdecke in der Hauptstraße und Ludwigstraße geschlossen."

