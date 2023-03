Jazzig wurde es bei den Saxophonisten, die mit Alt-, Bariton- und Tenorsaxophon auftraten. Stella Wagner brillierte in "First Morning" mit ihrem Altsaxophon. ...

Durch Krankheit stark dezimiert konnte Tobias Stolz nur zwei seiner Schüler in der Band First Groove vorstellen. Passend wählten diese mit "Zwei Piloten" ein Percussionstück aus.

Das Akkordeon-Ensemble von Elena Kropmaier sei noch in der Testphase, es würden noch wechselnde Besetzungen ausprobiert. Besonders freute sich Kropmaier darüber ihren neuesten Schüler vorzustellen, der wahrscheinlich mit zu den ältesten Schülern der Musikschule gehört. Obwohl er sich vieles am Akkordeon selbst beigebracht hatte, wollte er das Instrument doch noch professionell erlernen. Zusammen mit der kleinen Mia spielte er das Lied "Wenn wir schaun, schaun, schaun" schon sehr gekonnt.

Zehn der zurzeit 15 Ensembles hatten ein facettenreiches Programm erarbeitet mit den unterschiedlichsten Instrumenten, die in der Musikschule erlernt werden können. Grundlage bildeten die vierzehn Kleinsten im Basis-Ensemble, die vorher immer in zwei Gruppen geprobt und nun an diesem Abend erstmals gemeinsam gespielt haben. "Mach mal Terz" war Programm. Bei "Oh when the saints go marching in" durfte kräftig mitgesungen werden und bei "Quintus" hatte Marit eine ganz besondere Aufgabe, die sie mit Bravour meisterte. Nach begeistertem Applaus kam mit "Willkommen im Club" auch die geforderte Zugabe.

In den Ensembles der Musikschule können Schüler und Schülerinnen von Anfang an zusammen musizieren. Jeder Schüler bekommt zusätzlich zu seiner Instrumental- oder Vokalausbildung ein ganzheitliches Ausbildungspaket angeboten, das im Schulgeld enthalten ist.

Von Waltraud Dollinger

Eberbach. Einen interessanten und abwechslungsreichen Überblick über die Ensemblearbeit gab die Musikschule Eberbach am Samstag im voll besetzten Saal des evangelischen Gemeindezentrums. Fast drei Stunden lang stellten die unterschiedlichsten Ensembles und deren Lehrkräfte ihre Arbeit bei diesem Konzert vor.

Viel Applaus bekommt die Band „Klangkonfekt“ für ihren Vortrag. Foto: Waltraud Dollinger

Das Ensemble Violonissimo spielte in unterschiedlicher Besetzung unter anderem auch die Nationalhymne der Ukraine für ihre Mitschülerin Maria.

Orysia Schäfer bewies mit ihrem Kammer-Trio, dass sich auch Senioren in der Musikschule wohlfühlen. Mit einem ungarischen Tanz von Johannes Brahms in G-Moll zeigten diese am Klavier und Kontrabass ihr Können.

Danach kamen vier Ensembles, die zurzeit alle von Mario Fadani betreut werden. TAO (Thuesday Afternoon Orchestra), eines der ersten Ensemble-Projekte mit dem schottischen Volkslied "Bunessan", das vor allem der Tuba einen großen Raum zur Entfaltung lies.

Annoying Day, vier junge engagierte Musiker, spielten unter anderem eine interessante Eigenkomposition, für die noch ein Name gesucht wird.

"Not Named" ist, wie der Name schon sagt, eine in der Entstehung begriffene Rockband noch ohne Namen. Auch da sind Vorschläge willkommen. Sängerin Solani gab ihr vielversprechendes Debüt mit "Come as you are" und "Don’t stop believing".

Ebenfalls mit viel Applaus bedacht wurde die Band Klangkonfekt, deren Sängerin ihre vielseitige Stimme bei "Autumn Leaves", "Temptation" und "Over the Rainbow" gekonnt einsetzte.

"Weil die Menschen es wert sind"

Der bisherige Schuldekan Manfred Hilkert (l.), Dr. Silke Dangel, Oberkirchenrat Wolfgang Schmidt (Karlsruhe). Foto: privat

Eberbach/Neckargemünd. Pfarrerin Dr. Silke Dangel (41) aus Wilhelmsfeld ist neue Schuldekanin des Kirchenbezirks Neckargemünd-Eberbach. Sie wurde am Samstag zur Nachfolgerin von Pfarrer Manfred Hilkert (63) gewählt, der in den Ruhestand geht. Die neue Schuldekanin wird am 1. September ihren Dienst antreten.

Mit einer flammenden Rede, dass Gott eine Vision habe für seine Kirche, stellte die Theologin sich am Samstag den Delegierten der 20 Kirchengemeinden aus der Region Neckar, dem Steinachtal und Elsenztal und dem Kleinen Odenwald vor. Vor allem ein Jahr Mitarbeit in einem Kinderhilfsprojekt in Chile habe sie geprägt, erklärte Dangel den Teilnehmenden des kirchlichen Leitungsgremiums.

Dangel: "Denn im größten Elend, das ich jemals erfahren habe, erlebte ich gleichzeitig, wie der Glaube an Jesus Christus Menschen lebendig macht, Gemeinschaft bildet und Sinn stiftet in Lebensumständen, die ausweglos erscheinen. In den charismatischen Gemeinden, die sich in Wohnzimmern, Garagen oder Sporthallen zum Gottesdienst und zum Hauskreis getroffen haben, habe ich erfahren, dass "Gemeinde" dort ist, wo Menschen zusammen Gottesdienst feiern und Gemeinschaft leben und sich gegenseitig Zuversicht spenden. Christentum ist eine frohe, eine hoffnungsfrohe Religion."

Nachdem sie nach Studium und Probedienst zur Pfarrerin von Wilhelmsfeld gewählt worden sei, habe sie im Rahmen ihres Bezirksauftrags Konficamps ins Leben gerufen, an denen inzwischen jährlich rund 300 Jugendliche teilnehmen.

In ihrer neuen Stelle als Schuldekanin will Dangel sich dafür einsetzen, Schule und Gemeinde, Religionsunterricht und Jugendarbeit mehr zu verbinden. Dangel: "Während im Rahmen von ekiba32 viele gewachsene Strukturen aufbrechen und sich verändern, möchte ich dafür Sorge tragen, dass unsere Kitas und die Schulen verlässliche kirchliche Orte bleiben und wir dort mit unserem Auftrag präsent sind."

Im Zuge dessen soll das Fortbildungsangebot für Lehrkräfte, Pfarrerinnen und Pfarrer und Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit ausgebaut und angepasst werden.

Außerdem will die Theologin und derzeit geschäftsführende Dekanin des Kirchenbezirks "unsere Jugendlichen und neue kirchliche Formen für junge Menschen in den Blick nehmen". An den Klostertagen für Kinder im Kloster Lobenfeld wolle sie weiterhin mitarbeiten.

Ausgangspunkt ist für die 41-Jährige vor allem dies: "Weil Gottes Geist in der Kirche lebendig werden will, weil die ganze kulturelle Vielfalt und der Reichtum menschlicher Kultur dem Glauben Gestalt verleiht. Weil Gott Mensch geworden ist und er uns mitten im Alltag begegnet. Weil die Volkskirche nicht erstarren, vertrocknen und leer werden soll. Weil die Menschen es wert sind."