Bei der Durchsuchung eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens im Mudauer Ortsteil Steinbach und in einer Wohnung in Hainstadt hat die Polizei am Dienstag umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Dabei handelt es sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Mosbach unter anderem um mehrere Waffen. Foto: Ralf Scherer