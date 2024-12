Mosbach. (schat) Einer geht noch – der Open-Air-Dreierpack für den Mosbacher Sommer ist geschnürt: Bereits fix reserviert war die Musikbühne im Großen Elzpark für Wincent Weiss (am 25. Juli) sowie The Hooters, Level 42 und Russ Ballard (am 26. Juli). Den Auftakt für die drei Livemusiktage unter freiem Himmel macht nun – präsentiert von der Rhein-Neckar-Zeitung – am Donnerstag, 24. Juli "SWR1 Pop & Poesie in Concert".

"Wir freuen uns sehr, dass Provinztour wieder mit dabei ist. Durch die Kombination aus Rock, Pop und Poesie ist hoffentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Das wird ein abwechslungsreiches, langes Wochenende", kommentiert Teresa Böhnisch, Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Mosbach, das Open-Air-Paket. Um dessen Inhalt hat sich maßgeblich die Konzertagentur Provinztour gekümmert, seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner des Mosbacher Sommers.

Fast so lang wie diese bewegte Partnerschaft währt auch die Erfolgsgeschichte des Formats Pop & Poesie. Seit 15 Jahren erfreut sich die Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show großer Beliebtheit, sorgt regelmäßig für ausverkaufte Veranstaltungen.

Im Rahmen des Mosbacher Sommers 2025 präsentiert das Team aus Schauspielern, Sängern und Musikern am 24. Juli (20 Uhr) in Mosbach mit dem neuen Programm auch einige ganz neue und bislang im Verborgenen der Musikgeschichte schlummernde Perlen.

Der Ansatz bleibt der bewährte: Neun Musiker, Sänger und Schauspieler wollen die mithin größten Hits aller Zeiten in ganz individuellen Versionen spielen – in der Originalsprache und in der deutschen Übersetzung. Dabei entsteht nicht selten eine besondere, weil mitreißende Dynamik.

Der besondere Reiz der Konzerte besteht jedenfalls nicht nur darin, seine Lieblingssongs Wort für Wort zu verstehen, sondern vor allem auch in der Inszenierung der Bühnenshow: Die intensiven Stimmen der Profi-Sprecher, die Licht- und Soundeffekte und die individuellen Interpretationen der Musiker sollen auch im Großen Elzpark wieder eine Atmosphäre entstehen lassen, die in der Vergangenheit immer wieder als "intim, stimmungsvoll, emotional und höchst unterhaltsam" bezeichnet wurde. In den 15 Pop & Poesie-Jahren sind die Shows mit ihrer Melange aus Theater, Popkonzert und Comedy zu echten Selbstläufern geworden.

Dank der Übersetzungen und Inszenierung wird manchem Musikfan auch erst so richtig deutlich, wie viel Inhalt in den Liedern stecken kann, die tagtäglich im Radio laufen und über dessen Bedeutung man eben noch gar nicht so genau nachgedacht hat. Durch die Show führt Jochen Stöckle, der neben seiner Moderation in ganz verschiedene Rollen schlüpft – ebenso wie alle anderen Künstler: Jedes Ensemblemitglied musiziert, singt, schauspielert und tanzt, sodass nicht nur für die Ohren, sondern auch fürs Auge der Besucherinnen und Besucher viel geboten sein wird.

Info: Der Vorverkauf für "SWR1 Pop & Poesie" am 24. Juli in Mosbach hat bereits begonnen: Karten gibt es in Mosbach bei der Tourist Information, auf www.provinztour.de und via Ticket-Hotline 06261/918811.

Hintergrund

Sarah Connor, Doro, Bonfire und Uriah Heep machten 2024 die Open-Air-Konzerte des Mosbacher Sommers zu tollen Livemusik-Events. Und im kommenden Juli dürfen sich Musikfans nun auf einen Dreierpack unter freiem Himmel im Großen Elzpark freuen.

Der Konzertfahrplan:

> Donnerstag, 24. Juli (ab 20 Uhr): SWR1 Pop & Poesie in Concert

> Freitag, 25. Juli (ab 19.30 Uhr): Wincent Weiss

> Samstag, 26. Juli (ab 18.30 Uhr):

The Hooters, Level 42, Russ Ballard Band