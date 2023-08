Mosbach. (RNZ/stm) Dreimal niederbayerische Provinz, fremde Planeten, die Südstaaten der USA, Berlin, Paris – und vieles mehr holt der Mosbacher Sommer auf die große Leinwand. Vom 9. bis zum 20. August findet im Großen Elzpark wieder Open-Air-Kino statt. Auf der 70 Quadratmeter großen Leinwand laufen einige der beliebtesten Neuerscheinungen der letzten Monate. Alle Filme starten gegen 21.15 Uhr. Wie schon seit Jahren, sponsert die Firma Kretz Maler Gipser Gerüst das Gerüst für die Leinwand.

> "Einfach mal was Schönes" von Karoline Herfurth eröffnet am kommenden Mittwoch, 9. August, die Filmnächte unter freiem Himmel. Fast 40 Jahre keinen Partner aber den sehnlichen Wunsch nach einem Kind: So lässt sich das Leben der Radiomoderatorin Karla beschreiben. Bevor ihre biologische Uhr abläuft, informiert sie sich über künstliche Befruchtung. Ihre Familie zeigt sich wenig begeistert von dem Vorhaben, und als sich Karla auch noch in den viel zu jungen Ole verliebt, ist sie gezwungen, ihre Zukunftsplanung erneut zu überdenken.

> "Rehragout-Rendezvous" ist die neunte Verfilmung der Eberhofer-Saga. Der komische Krimi läuft am 10., 17. und 18. August. In Niederkaltenkirchen beschließt Oma ausgerechnet an Weihnachten, mehr zu entspannen und das Kochen und Backen aufzugeben. Damit ist ungewiss, wer sich um alles kümmern soll, zumal Susi als stellvertretende Bürgermeisterin Karriere macht. Als zusätzlich der Steckenbiller Lenz verschwindet, wird Franz Eberhofer um Hilfe gebeten. Der Vermisstenfall entwickelt sich bald zu einem verzwickten Mordfall ...

> "Avatar: The Way Of Water" ist nach 14 Jahren des Wartens 2022 endlich in die Kinos gekommen. Am 11. August läuft das filmtechnische Meisterwerk im Elzpark. Mehr als zehn Jahre, nachdem der ehemalige Soldat Jake Sully mithilfe des "neuronalen Netzwerkes" von Pandora endgültig mit seinem Avatar vereint wurde, haben er und Ney’Tiri eine Familie gegründet. Die Eltern von drei Kindern tun ihr Bestes, damit die Familie zusammenbleiben kann. Um das zu erreichen, müssen sie ihr Zuhause verlassen und die mysteriöse Welt von Pandora erforschen.

> "Elemental" läuft am 12. August. In Elemental City wohnen Feuer-, Wasser-, Erd- und Luftbewohner mehr oder weniger friedlich zusammen. Normalerweise bleiben die jeweiligen Elemente eher unter sich. Als jedoch Ember, eine junge, feurige Frau, und Wade, ein lustiger, trotteliger Typ, sich kennenlernen, verändert sich einiges. Ember stellt durch ihren neu gewonnenen Freund die Welt, in der sie leben, infrage.

> "Der Gesang der Flusskrebse" steht am Sonntag, 13. August, auf dem Programm. Kya lebt seit ihrer Kindheit alleine und zurückgezogen in den Sumpflandschaften des Südens der USA. Sie geht nur selten in die nächstgelegene Stadt Barkley Cove, in der sich unter den Bewohnern seit jeher Gerüchte über sie verbreiten. Als ein Mann tot aufgefunden wird, wird sie von den Städtern sofort des Mordes verdächtigt, weil sie einst eine Affäre mit dem Opfer hatte.

> "Sonne und Beton" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Felix Lobrecht. Lukas, Julius, Gino und Sanchez sind vom Berliner Sommer gelangweilt. Doch dann kommt Sanchez auf eine Idee: Er hat erfahren, dass seine Schule eine Lieferung neuer Computer erwartet, mit denen sich schnelles Geld verdienen ließe. Bei der Planung des Diebstahls kommen den Jungs jedoch immer mehr Zweifel, ob sie zu einer solchen Aktion tatsächlich fähig sind. Das Drama wird am Montag, 14. August, gezeigt.

> "Ein Mann namens Otto" mit Tom Hanks ist dann am 15. August zu sehen. Der mürrische und isoliert lebende Witwer Otto geht seinen Nachbarn durch seine ständige Überkorrektheit auf die Nerven. Als im Nebenhaus eine lebhafte Familie einzieht, ist Otto wenig begeistert, zumal die junge Mutter Marisol seine Nähe zu suchen scheint. Sie bleibt beharrlich, und entgegen aller Wahrscheinlichkeit entwickelt sich zwischen den beiden eine zarte Freundschaft, die Otto langsam verändert und sanfter werden lässt.

> "Mission Impossible – Dead Reckoning Teil Eins" folgt am 16. August. In dem Actionfilm starten Ethan Hunt und sein IMF-Team ihre bisher gefährlichste Mission: Sie sollen eine neuartige Waffe, die die gesamte Menschheit bedroht, aufspüren, bevor sie in die falschen Hände gerät. Während die Zukunft und das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen und die dunklen Mächte aus Ethans Vergangenheit ihn wieder einzuholen drohen, beginnt ein tödlicher Wettlauf.

> "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" ist das neuste spannende Abenteuer der Indiana-Jones-Reihe und wird am 19. August zu sehen sein. Kurz vor der Pensionierung wird der alternde Professor und Abenteurer Henry Jones jr. erneut in ein gefährliches Abenteuer verwickelt. In Begleitung seiner Patentochter Helena muss er gegen die Zeit kämpfen, um ein mächtiges Ziffernblatt zu finden, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Bald müssen die beiden gegen den ehemaligen Nazi Jürgen Voller antreten, der mittlerweile von der NASA rekrutiert worden ist und die Vorherrschaft der USA im Weltall sichern soll.

> "Im Taxi mit Madeleine" bildet den krönenden Abschluss des Open-Air-Kino-Sommers. Die 92-jährige Madeleine ruft ein Taxi, um zu dem Altersheim zu gelangen, in dem sie fortan leben soll. Sie bittet den desillusionierten Fahrer Charles, an den Orten vorbeizufahren, die in ihrem Leben eine große Bedeutung hatten, um sie ein letztes Mal zu sehen. Allmählich kommt in den Straßen Paris eine ungewöhnliche Vergangenheit zum Vorschein, die Charles zutiefst erschüttert und sein Leben verändert.

Info: Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information in Mosbach und ebenso an der Abendkasse. Der Eingang befindet sich am Wasemweg.