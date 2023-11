Mosbach. (RNZ/zg) Die offizielle Einweihung soll im kommenden Frühjahr erfolgen, die eigentliche "Verwendung" ist bereits angelaufen. In der Neckarelzer Ruhestatt haben die Kinder ihre neue Einrichtung bezogen und sogleich mit Leben erfüllt. Nach langer Planung zwischen der Stadt Mosbach, der evangelischen Kirchengemeinde und der "Spielwiese" war es nach umfangreichen Bauarbeiten dieser Tage endlich soweit: Die Kinder des evangelischen Kindergartens "Sonnenschein" (jetzt "NeckarArche") und die Kleinkindbetreuung "Spielwiese" e. V. konnten ihre neuen Räumlichkeiten beziehen.

Für die Kinder eröffnet sich eine neue Welt mit vielen interessanten Möglichkeiten, die verschiedenen Bildungsräume zu entdecken. Mit dem Neubau wurden zusätzlich weitere Betreuungsplätze in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Mosbach geschaffen, sodass nun in der NeckarArche 45 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und in der Spielwiese 30 Kinder im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren betreut werden.

Der Neubau biete nun unter einem Dach ausreichend Platz und die Möglichkeit, pädagogisch wertvolle und altersgerechte Arbeit zu leisten, so die Verantwortlichen der Kindertageseinrichtungen in einer Pressemitteilung. "Ein großes Dankeschön geht natürlich an unseren Architekten Robert Hähndel, der das gesamte Projekt begleitet hat. Auch für die Anschaffungen der Inneneinrichtung und diverser Spielmaterialien haben sich zahlreiche Spender gefunden, denen wir an dieser Stelle ebenfalls herzlich danken möchten."

Jetzt heißt es für die Kita-Teams sowie die Kinder: ankommen und ausprobieren. "Wir freuen uns, bei der offiziellen Eröffnungsfeier im Frühjahr die Kindertageseinrichtung der Öffentlichkeit vorstellen zu können", so die Beteiligten. Und sicherlich wartet mit dem im neuen Jahr anstehenden Abriss des Bestandsgebäudes (hinter dem Neubau gelegen) noch ein weiteres Abenteuer auf die Kinder und die Pädagoginnen und Pädagogen.