Mosbach/Schefflenz. (ankf) Ein Glücksspiel mit den Öffnungszeiten war bei der Postfiliale in Schefflenz angesagt. Denn manchmal stand man vor verschlossenen Türen, obwohl die Filiale eigentlich geöffnet sein sollte. Das berichteten RNZ-Leser, die sich an die Zeitung wandten. Das sei besonders ärgerlich, wenn man einen längeren Anfahrtsweg habe, sich vorher im Internet über die Öffnungszeiten informiere und die Filiale dann mehrmals geschlossen sei, so der Leser.

Die Rhein-Neckar-Zeitung fragte bei der Deutschen Post nach, woran das gelegen habe. Dazu heißt es: "Leider gab es in der genannten Filiale im August kurzfristige Ausfälle wegen plötzlicher Erkrankung. Mittlerweile können wir wieder die regulären Öffnungszeiten anbieten." Der Leser berichtete jedoch, dass die Filiale bereits in den Vormonaten nicht regulär geöffnet gewesen sei und zuletzt im September, als er die Filiale aufsuchte, diese geschlossen war.

Die Frage, ob auch in Zukunft mit plötzlichen Schließungen zu rechnen sei und wohin sich die Bürgerinnen und Bürger wenden könnten, wenn dies wieder der Fall sein sollte, ließ die Deutsche Post unbeantwortet. Sie wies lediglich darauf hin, dass es vor der Postfiliale eine Poststation gebe, die die meisten Dienstleistungen der Postfiliale abdecke, und dass sich im Kirchweg 8 auch eine Packstation befinde.

Krankheitsbedingte Ausfälle waren auch der Grund dafür, dass es Anfang September in Mosbach zu Ausfällen bei der Postzustellung kam. "Die Aufarbeitung aller Sendungen war spätestens Dienstag, 10. September, abgeschlossen", schreibt die Post auf Anfrage.

"Die betriebliche Lage hat sich entsprechend wieder entspannt und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind rückstandsfrei." Man entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten.

Brief- und Paketzusteller würden bundesweit jeden Werktag rund 46 Millionen Briefe und rund 6,3 Millionen Pakete ausliefern. Unregelmäßigkeiten könne man nicht gänzlich ausschließen. "So gibt es immer wieder Fälle, in denen es aus unterschiedlichen Gründen zu betrieblichen Problemen kommen kann (z. B. kurzfristige Erkrankungen, Witterungseinbrüche o. Ä.)."