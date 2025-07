Von Alexander Ganter

Adelsheim/Mosbach. Der Prozess vor dem Landgericht Mosbach, in dem einem 2002 geborenen Angeklagten vorgeworfen wird, im Juli 2022 am Rande eines Festes im Bereich Adelsheim/Osterburken eine damals 16-Jährige vergewaltigt zu haben, dauert noch an.

Die für Montag, 21. Juli, vorgesehene Urteilsverkündung musste verschoben werden. Ein Zeuge, den