Region Mosbach. (schat) Ja, es ist frostig-frisch dieser Tage. Aber so richtig winterlich weiß mit Schnee und allem, was dazugehört, wurde und wird’s halt nicht. Ein paar Momente Winterzauber finden sich aber ab und an doch: So hielt RNZ-Leser und Hobbyfotograf Heinz Staab aus Lohrbach am Dienstagvormittag "eine schöne, aber auch sehr schnell vergängliche Winterstimmung mit Sonnenschein und blauem Himmel" fest. Die Kamera gezückt hat er um 11.30 Uhr bei Sattelbach; bei knackigen minus zwei Grad Celsius erwärmte ihn vor allem sein Motiv.