Mosbach. (schat) Nur noch ein paar Tage – dann ist Weihnachten. Für manche kommt das immer wieder überraschend, andere wiederum zählen schon lange die Tage, bis es dann endlich so weit ist. In den allerletzten Tagen ist auch der große Mosbacher Weihnachtsmarkt: Nur noch am Dienstag und am Mittwoch lässt sich der Budenzauber bei inzwischen wieder zum Anlass passenden Temperaturen zelebrieren.

Zum Abschluss versüßen neben den speziellen Weihnachtsmarkt-Schmankerln für Gaumen und Seele auch noch einmal musikalische Beilagen den Besuch in der leuchtenden Altstadt. Weihnachtliche Klänge steuern zum Finale am Mittwochabend junge Sängerinnen und Sänger der Clemens-Brentano-Grundschule aus Neckarelz bei (17 bis 17.15 Uhr), denen dann auf der Bühne am Kirchplatz die TBL BigBand (17.30 bis 18 Uhr) folgt.

"Ganz gut" bewerten die Verantwortlichen kurz vor dem Abschluss des Weihnachtsmarkts dessen Verlauf. Jana Brauß aus der Abteilung Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung sieht die Veranstaltung gut angenommen, die Resonanz durchaus zufriedenstellend. Vor allem auch das abwechslungsreiche Rahmenprogramm habe für Frequenz in der Altstadt gesorgt. Sehr gut nachgefragt waren dabei unter anderem die "Turmbesteigungen".

An drei Sonntag wurde der Rathaussturm für schwindelfreie Gäste geöffnet, für gerade mal einen Euro (Erwachsene) eröffneten sich ganz neue Perspektiven. Aus immerhin 34 Metern Höhe präsentierte sich der Weihnachtsmarkt mal ganz anders. Für die Bläser des Posaunenchors Neckarelz-Diedesheim fast schon Routine – gleich mehrfach begleiteten sie den Weihnachtsmarkt mit ihren Liedbeiträgen vom Turm herab.