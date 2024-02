Mosbach. (RNZ/stm) Das wird stellenweise echte Lücken reißen: In Mosbach werden in den kommenden Tagen mehrere Bäume gefällt. Oberbürgermeister Julian Stipp hatte diese Maßnahmen bereits in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung angekündigt, von insgesamt zwei Dutzend Bäumen gesprochen. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, habe die jüngste Baumkontrolle ergeben, dass einige nicht mehr verkehrssicher oder abgestorben sind und auch Pflegemaßnahmen keinen Erfolg mehr versprechen.

Auch für eine der großen Kastanien nahe der Ecke Amthausstraße/Hauptstraße bei der Polizei habe das Baumgutachten eine erhöhte Verkehrsgefahr ergeben: "Bei der eingehenden Untersuchung mittels Bohrwiderstandsmessung hat sich gezeigt, dass der Baum stark geschädigt ist. Im Bereich der Wurzelanläufe und des Stammfußes hat sich der Pilz Hallimasch breitgemacht, der Weißfäule verursacht und den Wassertransport im Baum schädigt." Eine ausreichende Stand- und Bruchsicherheit könne laut Stadt mit diesem Befund nicht mehr gewährleistet werden. Deshalb soll die große Kastanie nun am heutigen Freitagvormittag gefällt werden.

Die Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis für die Maßnahmen gebeten. Wo möglich, sollen Neupflanzungen mit klimaresistenteren Baumarten vorgenommen werden – das sei bei rund 80 bis 90 Prozent der Bäume geplant, heißt es von der Verwaltung.