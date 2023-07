Mosbach. (RNZ) Der Marktplatz mit seiner Fachwerkpracht rundum, sauber eingedeckte Tische und an die 400 gut gelaunte Gäste in Weiß – die jüngste Auflage des "White Dinners" ließ Mosbachs Mitte am Freitagabend zum besonderen, lauschigen Treffpunkt werden.

Der Serviceclub Soroptimist International (SI) hatte eingeladen, und die Reihen füllten sich zusehends, sodass die SI-Vorsitzende Ulli Erne-Barth bei der Begrüßung schon auf eine stattliche Sommertafel auf dem malerischen Marktplatz blicken konnte. Der Erlös des Abends soll im Nachgang wieder in soziale Projekte fließen.