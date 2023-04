Mosbach. (RNZ/pt) Nachdem das bereits für März vergangenen Jahres terminierte Mosbach-Gastspiel von Christoph Sonntag zunächst verschoben und schließlich ganz abgesagt wurde, hat sich der schwäbische Kabarettist nun erneut für einen Auftritt in der Alten Mälzerei angekündigt. Am Freitag, 26. Mai, will er dort um 20 Uhr sein aktuelles Programm "Ein Tritt frei!" präsentieren.

Nicht nur im Schwabenländle, sondern auch darüber hinaus hat Christoph Sonntag eine große Fangemeinde. Feinster schwäbischer Humor und pointierte Komik sind die Zutaten für seine Auftritte. Seit nunmehr fast 40 Jahren ist er als Kabarettist, insbesondere im Sendegebiet des SWR unterwegs. In dieser Zeit entstanden zahllose Comedyformate, darunter "AZNZ – Alte Zeiten, Neue Zeiten" (2011), mit mehr als 200.000 Zuschauern auf Tour. Darüber hinaus "#Bloß kein Trend verpennt", "Muss des sei?", "Sowas könntsch im Radio net brenga", "Wissen Spezial", die "Sonntagsschule" und das "Staatliche Fundamt für peinliche Verluste!", um nur einen Auszug seiner Formate zu nennen. Außerdem schrieb er mehrere 1000 Glossen und Comedys für SWR3.

Zu sehen war und ist Sonntag auch im Fernsehen bei "Verstehen Sie Spaß?", "Meister des Alltags", "Ab durch die Heimat", "Verstehen Sie was?", "Sonntag am Freitag" (SWR-Landesschau) oder in seiner alljährlichen Kultsendung "Bruder Christophorus – das jüngste Gerü(i)cht", bei "Soko Stuttgart" und dem Spielfilm "Eine Hochzeit platzt selten allein" (ARD), wo er auch am Drehbuch mitschrieb.

Das Motto des Programms "Ein Tritt frei!" lautet zwar nicht "Eintritt frei", aber immerhin – wie sollte es bei einem Kabarettisten auch anders sein – "Ihr sollt lachen". Denn Humor und Lachen lösen zwar noch keine Probleme, aber können helfen, sie besser zu ertragen – und im besten Fall irgendwann auch zu lösen.

"Ein Tritt frei sorgt für unterhaltsame Stunden", verspricht der Veranstalter Provinztour. Und damit "bloß kein Trend verpennt" wird, sorgt Christoph Sonntag dafür, dass sein Publikum auf dem neuesten Stand bleibt und dabei garantiert Taschentücher braucht – denn bei ihm bleibt kein Auge trocken.

Info: Karten gibt es in allen Geschäftsstellen der RNZ und bei der Tourist Information am Mosbacher Marktplatz.