Mosbach. (cao) Am Montag war sie plötzlich zu, blieb es auch am Dienstag, bis am Mittwoch die Türen dann doch wieder geöffnet wurden. Aber nur für kurze Zeit: Bis zum Ende der Woche bleibt die Postbank-Filiale in der Mosbacher Eisenbahnstraße vorausaussichtlich geschlossen.

"Unser Team versucht nach Kräften, die Filiale mit den wenigen verfügbaren Kolleginnen und Kollegen zumindest zeitweise offen zu halten", heißt es aus der Bonner Pressestelle der Postbank auf RNZ-Anfrage.

Die Mosbacher Belegschaft habe gerade mit einer Erkältungswelle zu kämpfen, und Springer sowie die Kolleginnen und Kollegen aus benachbarten Filialen könnten die Ausfälle nicht vollständig ausgleichen. "Auch deshalb, weil wir stets das sogenannte Vier-Augen-Prinzip (Paketverwahrung, Kassengeschäfte) einhalten müssen", so die Pressestelle.

Für die Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Postbank. "Wenn es nicht zu weiteren Personalausfällen kommt, planen wir, die Filiale in der kommenden Woche wieder regulär zu öffnen." Bei Sendungen zur Abholung verlängere man die Lagerfrist.

Mittels Aushang soll über die weitere Dauer der temporären Schließung informiert werden, weitere Infos gibt es zudem online unter www.postbank.de/filialen. Abweichungen bei den Öffnungszeiten sind hier mit einem roten Ausrufungszeichen gekennzeichnet. Überdies werden Partner angezeigt, die neben Post- auch einfache Bankdienstleistungen der Postbank anbieten.